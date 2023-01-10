Защитник «Металлурга» попытается выйти в первую лигу в одиночку

Антон Белов отправился на просмотр в Махачкалу, наше трио в центре обороны рассыпается.

Липецкий «Металлург» может потерять одного из ведущих игроков – 26-летний центральный защитник Антон Белов отправился на просмотр в выступающее в первой лиге «Динамо» (Махачкала).

Южане пока занимаются в родном городе на базе гостиницы «Первомайская», будущее Белова во многом зависит от тренировок, а главное – от будущих контрольных матчей.

Сам Антон уже выступал в Махачкале и всегда с теплотой вспоминает этот город: в 2015-19 гг. он находится в системе «Анжи», провёл 6 матчей даже в Российской Премьер-Лиге. Так же в биографии уроженца Саратова были пензенский «Зенит», красногорский «Зоркий», «Томь», ереванский «Пюник», в составе которого он участвовал в квалификационном раунде Лиги Европы, в частности отыграл 90 минут на выезде против английского «Вулверхемптона» (0:4).

В «Металлурге» он с 2020 года, помог команде выйти в Лучшую лигу мира в 2021. В текущем сезоне провёл 18 матчей в чемпионате и Кубке забил 2 гола, сделал одну результативную передачу. Его мяч в бреющем полёте головой в ворота «Рязани» болельщики признали самым красивым у «Металлурга» в первой части сезона. А всего за «сталеваров» 53 встречи, 3 гола (в ФНЛ – 15 матчей, без голов).

С «Металлургом» у Белова действующий контракт, но выручить за него компенсацию липчане смогу, только если вовремя погасят перед футболистом все задолженности, в том числе – по премиальным. Пока клубы просто договорились полюбовно: «Металлург» отпустил футболиста на смотрины в команду рангом выше, а всё остальное будет зависеть от результата просмотра.

Любопытно, что у идущих на 11-м месте динамовцев одна из лучших оборонительных линий в первой лиге: в 20-ти матчах они пропустили лишь 16 мячей и являются лидерами по этому показателю наряду с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Но сербский главный тренер Горан Алексич зимой решил «подремонтировать» именно защиту. На днях он привёз в Махачкалу своего 30-летнего соотечественника Владимира Ковачевича, с которым уже подписали контракт. К слову, Ковачавич – уроженец из Нови-Сада и выступал за местный клуб сильнейшей лиги Сербии «Младость» - оттуда же родом и знаменитый «легионер» «Металлурга» 1990-х Милан Ловре.

Алексич хочет укрепить команду двумя центрдефами, вторым как раз может стать Белов.

Напомним, что липецкий «Металлург» подготовку ко второй части сезона ещё не начинал, планирует сделать это на следующей неделе.