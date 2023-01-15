Погасить «Зарю» Липецку помог «хет-трик» бывшего «коммуниста»

Липчане вернулись на 2-ю строчку в турнирной таблице, уступая лишь дублю КПРФ.

Липецкий мини-футбольный клуб опять провёл матч, который грозил инфарктом букмекерам. Проигрывая якутской «Заре» - 0:2, липчане перевернули ситуацию с ног на голову и победили – 6:2.

Напомним, что вчера «качели» были ещё сильнее: «Липецк» вёл в счете -5:0. Но в итоге чуть не лишился победы – 5:4.

Встречи первого и второго кругов команды договорились провести в СК «Атлант» под Липецком, с той разницей, что вчера хозяйкой значилась наша команда, а сегодня формально – северяне. «Дома» им и стены начали помогать. С интервалом всего в минуту Дмитрий Матыцин и Роман Сивцев вывели «Зарю» вперёд, причём для последнего этот мяч стал первым за весь сезон – 2:0.

Наставник липчан Тимур Алекберов был вынужден уже в дебюте брать тайм-аут, но после него подопечные вернули себе игровое преимущество.





Эмоции от начала матча видны на лицах нашего тренера и игроков

Правда, до перерыва липчане сумели забить только однажды: ударом с 9 метров отличился Олег Кручинин, а ещё один верный шанс не использовал Денис Гуляйкин, который пробивал дабл-пенальти с 10 метров и запустил мяч мимо ворот.

Едва начался второй тайм, как отличился Кирилл Докучаев. Автору вчерашнего «дубля» выкатил мяч экс-защитник «Металлурга» Глеб Подковыров, и тот вогнал его прямо под перекладину. За весь предыдущий чемпионат Докучаев забил лишь один гол, а в матчах с «Зарёй» сразу три!

Переломный момент произошёл на 32-й минуте. Игрок «Зари» Григорий Потехин получил второе предупреждение и автоматически был удалён с поля, оставив свою команду в меньшинстве на две минуты. Липчане этим воспользовались: Илья Андреев «расстрелял» ворота после паса Кручинина.

А затем уже сам Олег реализовал 6-метровый, назначенный за снос Гуляйкина, после чего красивой подсечкой на 40-й минуте оформил «хет-трик».

Воспитанник липецкого футбола Кручинин долгое время выступал в столичном КПРФ, попадал даже в заявку на матчи Лиги чемпионов. Но чаще бегал за дублёров в Высшей лиге. Летом он вернулся к родным пенатам, но найти себя мешали травмы. Сегодня он провёл, пожалуй, лучший матч в сезоне и с 12-ю голами догнал лучшего бомбардира команды Фидана Низамутдинова, который пропускал встречи я «Зарёй» из-за травмы.

Концовку игры северяне провели с пустыми воротами, за что и были наказаны липецким голкипером Леоном Геджуа, на предпоследней минуте установившим окончательный счёт – 6:2. Тем самым и здесь мы поквитались с соперниками: вчера нам с игры забил их вратарь Айсен Саввин.



Геджуа (слева) и Родион Залалетдинов - надёжнейшая пара голкиперов нашей команды



Чуть раньше Исмаил Гибадуллин не реализовал 10-метровый, проиграв дуэль Андрею Михееву, защищавшему ворота соперников сегодня.

Есть лишь одно опасение: как бы сегодняшняя победа липчан не получилась «пирровой». Из-за травмы не смог доиграть до конца Гуляйкин, досрочно покинули площадку, хромая, Павел Назаров и Александр Дунец. Дело за вердиктом врачей…

А пока, выиграв пропущенный матч 1-го круга. Липецк вернулся на 2-ю строчку в турнирной таблице, догнав «Факел» из Сургута. У обеих команд после 15 игр по 34 очка. Но у липчан лучше дополнительные показатели.

Следующий матч у Алекборова и Ко вновь дома – в воскресенье, 22 января, с дублем«Газпрома-Югры» (Югорск).

«Заря» (Якутск) – Липецкая область – 2:6 (2:1)

Голы: 1:0 - Матицын, 4. 2:0 - Сивцев, 5.2:1 – Кручинин, 15. 2:2 – Докучаев, 27. 2:3 Ил.Андреев, 34. 2:4 – Кручинин, 36, с 6-м. 2:5 – Кручинин,40. 2:6 – Геджуа,49.

Нереализованные 10-м: Гуляйкин, 17 (мимо). Гибадуллин, 47 (вратарь) – оба Липецкая область.

«Заря»: А.Михеев - Потехин, Аносов (к), М.Юсупов, Г.Сергеев - Матицын, Чикир, Мурзакулов, Цыпандин - Р.Ларионов, Сивцев, Мохов.

Липецкая область: Геджуа - Гуляйкин, Кручинин, Ил.Андреев, Волошин - Елисеев, Подковыров, Докучаев, Дунец - Гибадуллин, Назаров.

Предупреждения: Аносов, 2. Потехин, 28. А.Саввин, 36. Мурзакулов, 47 (все – «Заря»). Удаление: Потехин ("Заря"), 32 (2 ж.к.).

Фолы: 12-9 (6-4).

15 января. Липецкий район, Копцевы Хутора. СК «Атлант». 400 зрителей.