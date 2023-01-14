Словно ветреный Хоттабыч на трибуне. Липецкие футболисты вели 5:0, но чуть не остались без победы

В "Атланте" сегодня прошёл матч-триллер.

Мини-футбольная команда Липецка пощекотала нервы своим болельщикам в первом матче 2023 года. На паркете «Атланта» липчане сначала выигрывали у якутской «Зари» - 5:0, но затем чуть не упустили победу. Итог 5:4 в пользу Липецка, который должен благодарить и штанги своих ворот и особенно голкипера Родиона Залалетдинова, последнее спасение совершившего за 5 секунд до финального свистка.

Курьёзный гол в начале

«Заря» идёт не далеко от липчан в турнирной таблице: наши на 3-м месте, гости – на 5-м. В Липецк не приехал один из ключевых футболистов якутян Никита Рычков, которого представители «Зари» отрекомендовали «единственным левшой в команде».

Остальную «сборную правоногих» было не видно и не слышно на площадке в первом тайме. Вдобавок Липецку отчаянно везло.

На 4-й минуте после дального заброса к воротам гостей мяч неожиданно попал в спину обороняющемуся игроку, чем окончательно дезориентировал вратаря и Глебу Подковырову осталось не промахнуться по пустым воротам – 1:0.

Алекберову игра не нравилась ещё в первом тайме

Следующего гола пришлось ждать почти четверть часа игрового времени, что явно не понравилось главному тренеру нашей команды Темуру Алекперову, вынужденному взять тайм-аут в середине первого тайма. Это помогло завести команду: на 18-й минуте Кирилл Докучаев блеснул дриблинком на левом фланге и забил довольно с острого угла – 2:0, а ближе к перерыву роскошный дальний удар удался Денису Гуляйкину. Мяч полетел по центру, но с такой силой, что голкипер опять не выручил «Зарю», на перерыв Липецк уходил с солидной форой – 3:0.

Добить поверженного

В начале второго тайма казалось, что Липецк будет просто добивать поверженного соперника. Тем более, что в начале так и было. Подковыров из глубины бросил в прорыв Докучаева и тот сделал счёт 4:0. Для Кирилла это был лишь третий гол в чемпионате, сегодня он забил дольше. Чем до этого во всех играх.

Пятый гол после прострела Елисея Елисеева с близкого расстояния вколотил Александр Дунец – 5:0.

С ног на голову

А потом началось… Сложно сказать, что произошло с липчанами. Уверенность переросла в самоуверенность или резко прибавила «Заря», которой терять уже было совсем нечего. Но ход игры резко развернулся в другую сторону.

За собой северня повёл капитан команды Роман Амосов. На 35-й минуте он завершил моониеносный розыгрыш аута, спустя ещё две минуты с метров с 15-ти поразил низом дальний угол с бильярдной точностью и «вечер перестал быть томным» - 5:2.

Гол забил… вратарь

Самый курьёзный гол липчане пропустили от … вратаря «Зари» Айсена Саввина. Никто не поверил, что голкипер пойдёт далеко вперёд, а он не встретил сопротивления даже на нашей половине площадки и точно пробил – 5:3.

Дальнейшая игра стала корридой: гости понимали, что им по силам спасти матч, Залалетдинов крутился в воротах, как белка в колесе, а за 7 минут до конца Максим Юсупов бил в упор, но на выручку голкиперу пришла его лучшая подруга – штанга.

Но сколько верёвочке не виться. Играть оставалось 5 минут, когда активный Дмитрий Матыцин с левой от души грохнул по воротам, а Георгий Потехин чуть изменил направление полёта мяча – 5:4.

В распоряжении «Зари» оставалось ещё много времени, она атаковала. Заключительный убойный удар Потехин наносил за 5 секунд до конца матча, герой Залалетдинов вновь отбил, вытянувшись в струнку.

Финальный свисток липчане встретили с явным облегчением.

Алекберов: «Порадовал лишь результат. А игра – нет»

Старший тренер гостей Алексей Костенко от метил, что на игру его команды повлиял первый быстро пропущенный гол из-за ошибки вратаря, после чего команда долго не могла нащупать свою игру.

- Мы не первый раз в сезоне проводим два разных тайма. Сегодня один провалили, во втором могли спастить, но не повезло, - заключил он.

Алекберов же прямо раскритиковал подопечных.

- Победа и три очка – единственные позитивные моменты в сегодняшней игре. Чуть не отдали почти выигранный матч, который мы контролировали и по счёту, и по игре, подвесили результат. Уже был разговор, и ещё будет, такие ситуации команда не должна допускать, надо уметь играть по счёту, грамотно действовать в таких ситуациях, - сказал липчанин.

В таблице липчане остались на 3-й строчке. Идущий вторым «Факел» из Сургута не дал себя догнать, выиграв дома у «Ростова» с феерическим счётом – 14:0.

Но у нашей команды есть игра в запасе – с той же «Зарей» и они её проведут завтра в том же «Атланте». Дело в том, что команды решили в целях экономии сыграть сразу два матча друг с другом, начало завтрашнего поединка в 13:00.

Липецкая область – «Заря» (Якутск) – 5:4 (3:0).

Голы: 1:0 – Подковыров, 4. 2:0 – Докучаев, 18. 3:0 – Гуляйкин, 22. 4:0 – Докучаев, 29. 5:0 – Дунец, 32. 5:1 – Аносов, 35. 5:2 - Аносов, 37. 5:3 – А.Саввин, 39. 5:4 – Потехин, 46.

Вратари: А.Саввин – Залалетдинов.

Фолы: 9-8 (5-5).

Предупреждены: Гибадуллин – Сивцев, М.Юсупов, Г.Сергеев.

Судьи: А.Турсуналиев (Хотьково), У.Ахмедов (Анапа), А.Рязанов (Елец).

14 декабря. Липецкий район. Копцевы хутора. СК «Атлант» 300 зрителей.