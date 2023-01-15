В понедельник днем температура в Липецкой области приблизится к нулю

В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется под влиянием западной периферии антициклона – местами пройдет небольшой снег.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 января - 5 градусов мороза, что на 3 градуса выше нормы, 17 и 18 января – 2-3 градуса мороза, что на 5-6 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 января в Липецкой области облачно, ночью местами, днем повсеместно небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -4 до -9 градусов, днем – от 0 до -5 градусов.



В Липецке облачно, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью будет от -6 до -8 градусов, днем она составит от -2 до -4.



День 16 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1943 году – 31 градусов мороза.