Погода в Липецке

18 минут назад

В Липецкой области небольшой снег и до -7

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#Погода
В Липецкой области небольшой снег и до -7

В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется под влиянием западной периферии антициклона – местами пройдет небольшой снег.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется под влиянием западной периферии антициклона – местами пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 и 16 января - 4-5 градусов мороза, что на 2-3 градуса выше нормы, 17 января – 1-2 градуса мороза, что на 6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от -4 до -9 градусов, днем – от -2 до -7 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -6 до -8 градусов, днем она составит от -4 до -6.

День 15 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1972 году – 30 градусов мороза.

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#Погода

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