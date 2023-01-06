Общество

сегодня, 12:25

Пропавшая 3 января женщина найдена

3 1347
#пропавшие без вести
1
Пропавшая 3 января женщина найдена
Пропавшая без вести 3 января 47-летняя жительница Липецка найдена живой. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
3 1347
#пропавшие без вести
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Нонка

36 минут назад
Вот это я понимаю - отметила Новый год!
ответить

Валерий

55 минут назад
Да, ну известно где... А вообще, краствая женщина
ответить

Да

сегодня, 12:42
И где же она была? А?
ответить

Еще в рубрике

Сегодня в Липецке: сочельник, Рождество и наконец-то морозы
#Сегодня в Липецке
9
Сегодня в Липецке: сочельник, Рождество и наконец-то морозы

сегодня, 08:30

Общество
Больше десяти домов останутся без холодной воды 6 января
#отключение воды
13
Больше десяти домов останутся без холодной воды 6 января

вчера, 15:53

Общество
Коронавирусная статистика: один человек умер и один попал в больницу с COVID-19
#коронавирус #статистика
3
Коронавирусная статистика: один человек умер и один попал в больницу с COVID-19

вчера, 13:49

Общество
На Рождество в Липецке столбик термометра опустится до 18 градусов мороза
#мороз
25
На Рождество в Липецке столбик термометра опустится до 18 градусов мороза

вчера, 13:33

Общество
Для работы в снегопад на дороги Липецка выйдет свыше 50 единиц спецтехники
#снег #снегопад #уборка улиц
14
Для работы в снегопад на дороги Липецка выйдет свыше 50 единиц спецтехники

вчера, 13:09

Общество
Экстренное предупреждение: в Липецк на пять дней придут аномальные морозы
#мороз #экстренное предупреждение
52
Экстренное предупреждение: в Липецк на пять дней придут аномальные морозы

вчера, 12:52

Общество