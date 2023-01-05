Происшествия

сегодня, 13:25

Житель Тербунского района обвинил полицейского в краже ружей и пошел под суд

2 406
#ложный донос #участковый #ружья
Житель Тербунского района обвинил полицейского в краже ружей и пошел под суд
Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела по части 2 статьи 306 УК РФ в отношении 58-летнего жителя села Борки за ложный донос на полицейского.

По данным следствия, 5 августа 2022 года селянин сообщил в правоохранительные органы заведомо ложные сведения о хищении у него двух ружей участковым уполномоченным. При этом он был предупрежден об уголовной ответственности за ложный донос. 

– Действовал фигурант из личной неприязни с целью незаконного уголовного преследования полицейского. Его заявление о совершении тяжкого преступления было зарегистрировано и стало основанием для проведения процессуальной проверки, в ходе которой указанные им сведения не подтвердились. Ружья у доносчика были изъяты в установленном законом порядке в связи с аннулированием разрешительных документов, так как он дважды привлекался к административной ответственности, о чем ему было достоверно известно, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления мужчина не признал, выдвинув свою версию произошедшего. Его доводы проверены в ходе следствия и опровергнуты собранными доказательствами. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

2 406
#ложный донос #участковый #ружья

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Нонка

сегодня, 13:53
Крутят оба -страсти мордасти
ответить

ага

сегодня, 13:38
верим
ответить

Еще в рубрике

Полиция разбирается в ДТП с двумя пострадавшими женщинами
#ДТП
Полиция разбирается в ДТП с двумя пострадавшими женщинами

29 минут назад

Происшествия
Задонские спасатели достали из кювета машину с детьми
#ДТП
1
Задонские спасатели достали из кювета машину с детьми

сегодня, 11:08

Происшествия
Полицейские по горячим следам поймали курьера телефонных мошенников
#мошенничество #курьер
5
Полицейские по горячим следам поймали курьера телефонных мошенников

сегодня, 09:48

Происшествия
В ДТП на улице 50 лет НЛМК пострадал 20-летний водитель
#ДТП
10
В ДТП на улице 50 лет НЛМК пострадал 20-летний водитель

вчера, 21:02

Происшествия
Из-за звуков пианино липчанин пришел к соседям с топором
#конфликт
100
Из-за звуков пианино липчанин пришел к соседям с топором

вчера, 16:02

Происшествия
В Липецке подрались пешеход и водитель «маршрутки»
#драка #маршрутка
38
В Липецке подрались пешеход и водитель «маршрутки»

вчера, 14:25

Происшествия