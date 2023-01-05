Житель Тербунского района обвинил полицейского в краже ружей и пошел под суд

Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела по части 2 статьи 306 УК РФ в отношении 58-летнего жителя села Борки за ложный донос на полицейского.



По данным следствия, 5 августа 2022 года селянин сообщил в правоохранительные органы заведомо ложные сведения о хищении у него двух ружей участковым уполномоченным. При этом он был предупрежден об уголовной ответственности за ложный донос.



– Действовал фигурант из личной неприязни с целью незаконного уголовного преследования полицейского. Его заявление о совершении тяжкого преступления было зарегистрировано и стало основанием для проведения процессуальной проверки, в ходе которой указанные им сведения не подтвердились. Ружья у доносчика были изъяты в установленном законом порядке в связи с аннулированием разрешительных документов, так как он дважды привлекался к административной ответственности, о чем ему было достоверно известно, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.



В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления мужчина не признал, выдвинув свою версию произошедшего. Его доводы проверены в ходе следствия и опровергнуты собранными доказательствами. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.



