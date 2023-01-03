Общество
сегодня, 15:22
Возрождённый лагерь «Прометей» принял первую смену
К приему детей территорию расчистили, а в корпусах провели косметический ремонт.
Возрождённый детский лагерь «Прометей» - самый крупный в ЦФО вновь открыл двери для ребят. Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в лагере заработала первая смена. На новогодних каникулах здесь отдохнут более 300 человек.
К приему детей территорию расчистили, а в корпусах провели косметический ремонт.
История «Прометея» - крупнейшего в области и третьего по значимости в СССР детского лагеря началась 45 лет назад. Его построил и держал на балансе Новолипецкий завод, а затем НЛМК. Осенью 2022 года здравница перешла в собственность региона, и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов анонсировал возрождение лагеря.
После расчистки территории и косметического ремонта строители займутся крупными работами: отремонтируют два десятка зданий, стадион, построят новый бассейн, лазертаг, веревочный городок. В планах - оранжерея и глэмпинг.
«Здравницу модернизируют, но «лицо» её сохранят. Большую костровую, фонтан и памятник «Прометею» отремонтируют. Полностью «Прометей» обновят к 2024 году. Он станет самым крупным детским лагерем в ЦФО — в смену будет принимать больше тысячи детей», - добавляют в управлении образования и науки Липецкой области.
Фото - t.me/minobr48
К приему детей территорию расчистили, а в корпусах провели косметический ремонт.
История «Прометея» - крупнейшего в области и третьего по значимости в СССР детского лагеря началась 45 лет назад. Его построил и держал на балансе Новолипецкий завод, а затем НЛМК. Осенью 2022 года здравница перешла в собственность региона, и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов анонсировал возрождение лагеря.
После расчистки территории и косметического ремонта строители займутся крупными работами: отремонтируют два десятка зданий, стадион, построят новый бассейн, лазертаг, веревочный городок. В планах - оранжерея и глэмпинг.
«Здравницу модернизируют, но «лицо» её сохранят. Большую костровую, фонтан и памятник «Прометею» отремонтируют. Полностью «Прометей» обновят к 2024 году. Он станет самым крупным детским лагерем в ЦФО — в смену будет принимать больше тысячи детей», - добавляют в управлении образования и науки Липецкой области.
Фото - t.me/minobr48
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