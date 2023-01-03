Общество

сегодня, 15:22

Возрождённый лагерь «Прометей» принял первую смену

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#Прометей #дети #лагерь
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Возрождённый лагерь «Прометей» принял первую смену

К приему детей территорию расчистили, а в корпусах провели косметический ремонт.

Возрождённый детский лагерь «Прометей» - самый крупный в ЦФО вновь открыл двери для ребят. Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в лагере заработала первая смена. На новогодних каникулах здесь отдохнут более 300 человек.

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К приему детей территорию расчистили, а в корпусах провели косметический ремонт.

История «Прометея» - крупнейшего в области и третьего по значимости в СССР детского лагеря началась 45 лет назад. Его построил и держал на балансе Новолипецкий завод, а затем НЛМК. Осенью 2022 года здравница перешла в собственность региона, и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов анонсировал возрождение лагеря.

После расчистки территории и косметического ремонта строители займутся крупными работами: отремонтируют два десятка зданий, стадион, построят новый бассейн, лазертаг, веревочный городок. В планах - оранжерея и глэмпинг.

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«Здравницу модернизируют, но «лицо» её сохранят. Большую костровую, фонтан и памятник «Прометею» отремонтируют. Полностью «Прометей» обновят к 2024 году. Он станет самым крупным детским лагерем в ЦФО — в смену будет принимать больше тысячи детей», - добавляют в управлении образования и науки Липецкой области.

Фото - t.me/minobr48
7 1273
#Прометей #дети #лагерь
4

Комментарии (7)

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Добрый Эх

19 минут назад
Значит в школу нельзя,карантин,а то болеют.А в пионерлагерь можно.И не один родитель вой не поднял.Ну дела.Всех назад в школу и никаких карантинов.Воспитывают лентяев.
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Точно

20 минут назад
Местный, правда, специально уничтожили, ведь всё было для того, чтобы люди отдыхали, дышали чистым лесным воздухом... Нет, покупайте путёвки за офигенные деньги, и езжайте поднимать экономику Турции.
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Коммунист

41 минуту назад
Такой пионер лагерь буржуи угробили..
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Местный

51 минуту назад
А как жалко Сухобрье! Такие места тихие и красивые! Какая база отдыха была...
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Что ж

59 минут назад
Такое все убогое
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александр

сегодня, 15:38
Хорошая новость .скока 10 лет стоял.пустой.
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не-а чё

сегодня, 15:34
Капиталистам содержать такие лагеря не выгодно.
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