Сегодня в Липецке: когда допить вино и как получить пенсии на каникулах?

Чтобы не провести все новогодние каникулы на диване, внимательно читайте наши утренние подборки.

Идем на температурный рекорд

С одной стороны, приятно начинать новый год с запоминающегося достижения. Но с другой – погода в январе явно не новогодняя.

В Липецке на улице сплошной плюс даже ночью. За 114 лет метеонаблюдений самым тёплым 2 января выдалось в 1971 году, когда столбик термометра поднялся до +7 градусов. Сегодня по прогнозу Гидрометеоцентра ожидается от 5 до 7 градусов тепла, т.е. рекорд может быть повторён. А если ещё чуть-чуть - и побит.







Осадков не обещают, но под ногами будет та ещё каша, ведь ночью лил дождь.

Найти замену снеговику

Конечно, погода создаст помехи праздникам под открытым небом, но сегодня в 11:00 малышню всё равно ждет в парковой зоне «Сокол» (ул. Ушинского, вл. 7а) на праздник «Новогодние сюрпризы».







Здесь ребятишек будет ждать Дед Мороз, Снегурочка и замечательные сказочные герои. Анимационная программа будет насыщенной – хороводы вокруг ёлки, игры и танцы. Организаторы запланировали и конкурсы, например – по лепке снеговика. Видимо, в программу придётся вносить срочные изменения, но призы и подарки наиболее активным участникам всё равно придётся раздать.

Программа рассчитана на полтора часа, а участие в ней бесплатное.

Спортивная программа в парке Металлургов

Под открытым небом сегодня в 11:00 начнётся и спортивно-развлекательное шоу-квест для детей и подростков разных возрастов в парке Металлургов (ул. Адмирала Макарова, 1б).







Различные спортивные состязания будут проходить в течение аж трёх часов: можно выбрать то, что тебе по душе и по силам, чтобы побороться на приз. Самым строгим судьёй соревнований станет Дед Мороз, которому помогут Снегурочка и весёлая праздничная свита. Будет весело и спортивно.

Спектакли и утренники

Много праздников и утренников пройдут в помещениях.

В государственном театре кукол в 10:00, 13:00, 16:00 состоятся спектакли «Друг по имени Умка» - около 50 минут и представление у ёлки «Новогоднее сияние» - около 40 минут.

В липецком академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) в 11:00 и 14:00 покажут новогодний спектакль «По щучьему велению».







Для взрослых

ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого первым среди местных театров покажет спектаклю и для взрослых – сегодня в 19:00. «Семейный портрет с посторонним» режиссёра Николая Чебыкина – это добрая и наивная история про художника Виктора, который приехал в деревню оформлять сельский клуб.

Директор клуба поселил его в «гостинице», а на самом деле в доме у обыкновенной деревенской семьи с её обычными проблемами и ссорами: хозяин дома лежит со сломанной ногой, жена ругает его за пьянство, дочка мечтает о поступлении в вуз и «недеревенском женихе», а старенькой бабушке мешает мяуканье котят. Заметив лёгкий интерес Виктора и хозяйской дочки, директор представляет постояльца и сельскую сумасшедшими друг для друга. И начинается…







Ёлочные игрушки из глины

Липецкий историко-культурный музей (ул. Космонавтов, 2) начинает серию «Выходных в музее» - каждый день здесь будут проходить мастер-классы по рукоделию. 2 января в 12:00 пройдёт урок «Фабрика новогодних игрушек из глины». Елочные игрушки будут вырезать готовыми формами из пласта глины и декорировать тиснением.





Книжная выставка и альтернативный Дед Мороз

Центральная городская детская библиотека имени М.М.Пришвина (ул. Циолковского, 27) приглашает с 9 утра и до 18 вечера на книжную выставку «Когда приходят чудеса».



Фото culture.ru



Здесь представлены произведения классической и современной прозы на любой взыскательный вкус. От святочных рассказов Н. Гоголя и А. Куприна до современных прочтений. Любителей альтернативных версий истории ждёт захватывающая история про Деда Мороза и Снегурочку от творческого дуэта А. Жвалевского и Е. Пастернак. Меломанам понравится добрая повесть А. Турханова о музыкально одарённом мальчике «Грустный гном, весёлый гном». Прелестные иллюстрации, просторная и свободная жизнь в деревне позволят окунуться в счастливое детство, описанное в сборнике рассказов С. Востокова «Зимняя дверь». А ещё – О`Генри, Диккенс, Мазаев, Скилин, Мокиенко и другие классические и детские авторы.

В чём смысл книжных выставок? А в том, чтобы пробудить у детей тягу к чтению, показать бездонный мир литературы.

Стоит ли допить всё вино с новогоднего стола?

Ответ на этот животрепещущий вопрос дали специалисты «Роскачества». Наверняка ведь у вас в холодильнике ещё осталось что-то недоеденное и недопитое с новогоднего стола. Как с ним быть? Тезисно ответы спецов таковы.







- Начатую бутылку лучше допить в течение суток. Вино в открытом виде контактирует со своим главным врагом – кислородом, и от этого портится.

- Если открыто игристое вино, то сутки оно ещё может простоять, а далее превратится в пойло без газов. Как из удержать? Лучше подойдёт многоразовая пробка от шампанского, ведь обычная рано или поздно «выстрелит» прямо в холодильнике. А вот распространённое мнение о том, что сохранить игру вина поможет вставленная в горлышко бутылки чайная ложка – это миф. Такая «укупорка» не герметичная и ничего не решает.

- Открытую бутылку в любом случае держать в холодильнике или на балконе, если на улице не очень холодно;

- Закрытые бутылки, подаренные или купленные про запас, следует выпить в течение года-трёх. Да, на них указано, что храниться они могут вечно, а в мире бытует мнение, что чем старше вино, тем оно вкуснее. Но это про сорта премиум-класса. А то недорогое вино, что мы покупаем в магазине, хранится по другим принципам. Игристое и белое вино уже не то на второй год производства.

- Креплёные вина и ликёры, созданные по специальным технологиях, действительно можно хранить долго. Но не больше 10-15 лет;

- Вино сохраняет свои лучшие качества при правильном хранении – в темном помещении при температуре 16-18 градусов. У вас обеспечены такие условия? А вы можете дать гарантию, что при транспортировке или в магазине вино хранилось правильно и не испортилось ещё до попадания к вам?

- У вина бывают… стрессы. Если бутылка прилетела в багаже самолётом, то оно способно на некоторое время менять вкус и даже цвет. Тоже самое с винами, только-только сошедшими с конвейера. Таким напиткам специалисты советуют дать отлежаться 2-3 недели.

Как получить пенсию на новогодних каникулах

Праздники праздниками, а выплаты по расписанию. Тем, кто получает пенсии и выплаты через кредитные учреждения (т.е. на банковскую карту) 4 и 11 января, выплаты уже должны быть перечислены 28 декабря. Тоже самое с ежемесячными пособиями беременным женщинам и семьям с детьми – деньги вам уже должны были поступить.

Тем, кто получает пенсию в банках ежемесячно 21 числа, выплата будет перенесена на день раньше, так как день расчёта приходится на выходной.







Доставка пенсий за январь через Почту России в праздничные и выходные дни пройдет начиная с 3 января 2023 года с учетом режима работы отделений почтовой связи.

Во всех отделениях почтовой связи:

3 января 2023 года – за 3 число;

4 января 2023 года – за 4 число;

5 января 2023 года – за 5 и 6 числа;

6 января 2023 года – за 7 и 8 числа.

В отделениях почтовой связи с выходными в понедельник, среду и пятницу:

3 января 2023 года – за 3, 4 и 5 числа;

5 января 2022 года – за 6, 7 и 8 числа;

Далее доставка пенсий и социальных выплат через почтовые отделения будет производиться по установленному графику доставки пенсий.

Дорогие липчане! Новогодние праздники только начались, кто-то ещё не вставал из-за стола, но не забываете и про новости. Наши журналисты работают и на каникулах, добывая для вас самую интересную и полезную информацию. До встречи на GOROD48!



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