Рано Липецку в Суперлигу?

Наша команда проиграла очередному прямому конкуренту, пока в Высшей лиге мы не сильнейшие.

Липецкий мини-футбольный клуб на свое площадке в СК «Атлант» проиграл одному из главных конкурентов «Факелу» из Сургута – 1:4 и опустился на 3-е место в турнирной таблице.

Вряд ли липчанам теперь удастся повторить успех сезона-2020/21 и занять 1-е место в регулярном чемпионате. Но этот матч было много надежд, как и на очные встречи в КПРФ-2, но…

В первом круге «Факел» нанес нашей команде поражение -5:2, а теперь вновь доказал, что сильнее. Хотя начало вышло оптимистичным. На 6-й минуте лучший бомбардир нашей команды Фидан Низамутдинов отобрал мяч в центре поля и реализовал выход один на один с вратарём – 1:0.



Низамутдинов открывает счёт

Для Фидана это 12-й гол в чемпионате – 3-й результат в Западной конференции, но лидер Александр Коробейников из КПРФ-2 ушёл далеко вперёд, наколотив уже 23.

«Факел» отыгрался до перерыва при помощи пенальти, на который наиграл бывший защитник «Металлурга» Глеб Подковыров, который пошёл в своей штрафной в борьбу с жёсткостью большого футбола, в итоге снайпер гостей Никита Кузнецов оказался сначала на полу, а затем у 6-метровой отметки. На удар вместо Родиона Залалетдинова вышел отдельно Леон Геджуа, но мяча даже не коснулся – 1:1.

Ключевой отрезок в матче случился на 37-й и 39-й минутах. Сначала липчане странно повели себя при розыгрыше углового. Игрок «Факела» прямо с угла сделал нацеленную передачу через двух даже не шелохнувшихся наших полевых игроков, спокойно дал долететь мячу до адресата и Залалетдинов. В итоге просидевшему весь первый тайм в запасе здоровяку Александру Серёгину оставалось только подставить ногу – 2:1.



Даже гений Алекборова оказался бессилен в этой игре



Залалетдинов так расстроился, что попросил замену, в ворота уже окончательно встал Геджуа и… пропустил уже через мгновения. Тимур Низамов реализовал выход один на один – 3:1.







А за 3 минуты до финального свистка «факелоны» разыграли комбинацию «на носовом платке», и Кузнецов оформил «дубль», забив 11-й гол в сезоне.

Этим матчем липчане завершили календарный год. Впереди всех дублёры КПРФ – 36 очков, далее идёт «Факел» - 31, у липчан – 28 и игра в запасе. Следующий матч только 14 января дома с «Зарёй» из Якутска.

Липецкая область – «Факел» (Сургут) - 1:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Низамутдинов, 6. 1:1 – Н.Кузнецов, 18 с 6-м. 1:2 - Серёгин, 37. 1:3 - Низамов, 39 . 1:4 – Н.Кузнецов, 48.

Липецкая область: Залалетдинов (к) (Геджуа, 18-18, 39) - Ил.Андреев, Кручинин, Гибадуллин, Дунец - Елисеев, Подковыров, Низамутдинов, Гуляйкин - Назаров, Волошин, Докучаев.

«Факел»: Рябинин - Е.Казаков, Райхель, Низамов, Н-та Кузнецов - Тохтаров, Сафин, А.Гончаров, Ал-й Филиппов - Серёгин.

Предупреждения: Ал-й Филиппов, 19. Низамов, 22. Фолы: 10-8 (5-4).

Судьи Д.Середа (Подольск), В.Носов (Калуга). Инспектор С.Шишов (Москва).

Липецкий район, Копцевы Хутора. СК «Атлант». 300 зрителей.