Всё о праздновании Нового года в Липецке

Мы собрали воедино праздничные мероприятия, график работы транспорта, медицинских и экстренных служб.

Чудесный новогодний дождь

Дед Мороз будущей волшебной ночью, конечно, придёт к ребятишкам под ёлку. А вот мороз на улицах не появится, температура в праздник будет плюсовой. Сегодня – от 0 до 2 градусов тепла, 1 января – до 3 градусов.







На дорогах гололедица, днём возможен туман. И осадки совсем не новогодние – мокрый снег и дождь. А в первый день 2023 года дожди обещают весьма обильные.

Ни дня без отключений!

Даже 31 декабря сотрудники РВК «Липецк» продолжают заниматься плановым ремонтом (любопытно, кто составляет им эти планы?!). Не повезёт в праздник жителям 13-ти улиц, на которых 31 декабря холодную воду отключат с 10:00 до 20:00.







В основном это район Карьера – дом №70 на улице Гагарина;№ № 1, 4, 5, 7, 20, 24 на улице Шевченко; №№ 2, 4. 12 на Вавилова; № 21 на Новокарьерной; №№ 11, 19, 88 на улице Тельмана, а также частный сектор улиц Тельмана, Кротевича, Урицкого, Новокарьерной, Гранитной, Шевченко, Вавилова, проезда Шишкина.

В это же время временно расстанутся с комфортом жители улиц Одесской и Станционной.

Новогодний бал

Самый главный новогодний концерт 31 декабря организуют в липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Толстого(ул. Театральная, 2). Сегодня в 17:00 там состоится праздничное представление, в котором примут участие артисты театра, а также ансамбля «Казаки России», липецкой государственной филармонии, шоу-балета Dance Class Show, театра циркового искусства «Ника».







Словом, своё мастерство в Новый год покажут лучшие творческие силы Липецка.

Для детей

В последний день уходящего 2022 года ещё можно сводить ребёнка в липецкий государственный театр кукол. В 10:00 там покажут спектакль «Друг по имени Умка», а также организуют интерактивное новогоднее представлении «Северное сияние» возле новогодней ёлки.







Массовые мероприятия

В этом году всё веселье на свежем воздухе в Липецке отменено, за исключением мероприятий, ориентированных на детей. Поэтому ночных всеобщих в новогоднюю ночь гулянок не предвидится.

Куда же сходить? Например, в Нижний парк, где резиденция Деда Мороза будет работать и 31 декабря, и 1 января – с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00.







Штаб квартира новогоднего волшебника (в домике Петра I) состоит из трёх комнат: в первой ждут аудиенции у Деда, а чтобы было не скучно – покупают украшения для ёлки и другие сувениры. Вторая комната выдержана в духе времени – советского, в ней можно узнать как замечательно праздновали Новый год наши родители в прошлом вече. Третья комната – мастерская, в которой научат делать новогодние игрушки своими руками. Записаться на мастер-классы можно по телефону 8 980 261 30 81.

Транспорт

Поскольку массовых мероприятия в новогоднюю ночь не будет, то и транспорт будет работать в режиме обычного выходного дня. Это значит, что в новогоднюю ночь автобусы и трамваи перестанут ходить, как и в другие дни – в час ночи.







А 1 января транспорт выйдет на маршруты уже в 5:30. Однако до 9 января транспорт будет работать в режиме выходного дня т.е. на линии выйдет меньше единиц, чем обычно.

Ознакомиться с расписанием можно на сайте городского департамента транспорта или получить справки по телефону центральной диспетчерской службы города по телефону (4742) 31-00-82.

Медицина

Работать в праздники в поликлиниках будут лишь дежурные медики. 31 декабря до 14:00 даже можно будет вызвать врача на дом.

Травмпункты 31 декабря и 1 января будут работать в Липецке все. Если что-то случилось, то обращаться нужно в свой травмпункт по месту жительства. Это

- БСМП-1 (ул. Космонавтов, 39) – отвечает за центральную часть города

- «Свободный Сокол» (Ушинского, 10) – район Сокола

- ГУЗ «Липецк-Мед» (Коммунистическая, 24) – Левобережье, Тракторный, новые микрорайоны.







В случае если срочно потребовалась помощь стоматолога, то обращаться нужно в ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника» (ул. Циолковского, 22). Если нужен офтальмолог, то он дежурит круглосуточно в ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» (ул. Ленина, 35).

Полиция

В случае непредвиденных ситуаций, звонить можно, как и обычно по телефонам – 02 или 112 с мобильного (для всех операторов).







Аварийные службы

Аварийно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций будут работать круглосуточно.

В РВК «Липецк» (холодная вода, водоотведение) – (4742) 23-61-75 или 175 (с мобильного).

В ПАО «Квадра» (горячая вода) – (4742) 30-66-66.

Контакт-центр «Липецкэнерго» - 8-800-220-0-220.







ЖКХ

Управляющие компании обязали нести круглосуточное дежурство в праздники. Поэтому в случае ЧП нужно звонить в свою организацию или по телефону Единой диспетчерской службы региона- 8 800 450-48-48.

Куда идём 1 января?

Про резиденцию Деда Мороза мы уже написали – она работает каждый день. Куда ещё сходить 1 января? Оригинальное решение – зоопарк, тем более, что зверинец в Липецке распахнёт свои двери 1 января уже в 8 утра. Посмотреть на тигров, лис, волков, копытных и птиц можно ежедневно с 08.00 до 18.00. Касса работает до 17.00. Кроме того, у входа в зоопарк с 12.00 до 16.00 будет проходить катание на пони и ослике.







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