Сегодня в Липецке: утренники, концерт «Казаков» и как правильно есть и пить за новогодним столом

Вот и наступил последний рабочий день 2022 года. Расскажем всё о нём.

Выходим в плюс

По прогнозу Гидрометеоцентра, днём в Липецке вновь будет плюсовая температура – от 0 до 2 градусов.







Возможны небольшие и умеренные дождь и мокрый снег. Утро опять начнётся с тумана, возможно налипание мокрого снега. Например, на крыши и козырьки подъездов, поэтому нужно быть бдительными. Смотреть требуется и под ноги: на дорогах снежная каша и гололедица.

Без воды шесть улиц

Плановые отключения воды из-за ремонтных работ с 10:00 до 20:00 затронут улицы в центральной части города: дом № 3 на площади Победы; №№ 5, 5а по проспекту Победы; №№ 30, 32, 53, 55, 57 по улице Неделина; №№ 32, 34, 36, 38 по улице Мичурина.







В это же время аналогичные временные трудности ждут и жителей частного сектора на улицах Кирова и Комсомольской.

Да будет свет!

Плановых отключений электричества в городе сегодня не будет. С 09:00 до 17:00 обесточат только садоводческие товарищества «Светлана» и «Тепличное».







Пробки

В последний рабочий день каждой недели пробки в Липецке о-го-го! Что уж говорить о последнем трудовом дне года.

Заторы по утрам на улицах Гагарина, Московской, Неделина, на проспекте Победы – привычное дело. К вечеру проблемных мест станет гораздо больше, поэтому заглядывайте в приложение «Яндекс-пробки» или его аналоги и пытайтесь подобрать приемлемый маршрут. Вдруг повезёт?!



Утренники

Сегодняшний день, пожалуй, чемпион по утренникам. Когда их и проводить, если не за день до Нового года.

Вот куда можно сходить

В 10:00 в ДК «Сокол» (ул. Константиновой, 3) пройдёт имерсивный спектакль «Зимняя история» - о приключениях маленькой Герды, о любви и дружбе, о добре и зле;







В 11:00 и в 13:00 в ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13) покажут представление «Новогодние тайны кролика» о волшебных путешествиях девочки Алисы и символа наступающего 2023 года;

В 12:00 в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) детей ждёт новогоднее театрализованное представление у елки «Новогодний Кото-Кроль, или праздничный переполох, который устроила Баба Яга»;

Более подробную информацию о каждом представлении можно узнать в прошлых выпусках нашей рубрики.

«Казаки России»

В предпоследний день 2022 года своим творчеством нас порадуют и артисты всемирно известного ансамбля, которому рукоплескала даже королева Англии.







30 декабря в 19:00 на сцене Липецкого академического театра драмы им. Л.Н. Толстого (ул. Театральная, 2) состоится большой праздничный ансамбль «Казаков России». Специальную новогоднюю программу ставил художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля народный артист РФ Леонид Милованов.

Свобода в искусстве

«In arte libertas» - так называется новая экспозиция в областном выставочном зале (ул. Ленина, 7а). На ней представлены более сорока произведений живописи, графики и скульптуры. Всё это работы липецких мастеров, которые объединены одной идеей – без свободы и возможности смелого эксперимента искусство мёртво.







Можно ли позволить себе лишнего в еде на Новый год?

Мы обещали в каждом выпуске до праздника поднимать тему новогоднего стола. Ужа рассказали о том, как правильно готовить салат оливье, выбирать икру и вино. Теперь главное – как всё это правильно съесть и выпить.

Любопытные материал подготовила газета «Известия», взяв интервью на тему праздничного застолья у внештатного диетолога Минздрава, академика РАН Виктора Тутельяна. Вот наиболее полезные тезисы:

- Любой салат может простоять на столе без холодильника не более 2-3 часов. Затем в нём возникают и начинают активно размножаться микробы. В тепле их становится всё больше. Питательная среда для них заправка – майонезная, сметанная и любая другая. Последствия могут быть непредсказуемыми.

- В холодильнике без заправки салат может простоять 24-48 часов;

- Центральная нервная система чувствует насыщение только через 20 минут. За это время многие успевают навернуть две тарелки, а потом им плохо;

- Принимать ферменты перед обильной трапезой можно, но здоровому человеку они не нужны. А тем, у кого проблемы со здоровьем, лучше следовать индивидуальным рекомендациям врача.



Фото fito-center.ru



- Алкоголь в любых количествах – яд. Если выпить много яда, будут тяжелые последствия;

- Обильно есть перед употреблением спиртного можно, если знать свойства продуктов. Например, абсорбентом является картофель. Но не надо его переоценивать: если выпить стакан крепкого алкоголя, то никакая картошка уже не поможет;

- Позволить себе лишнего в новогоднюю ночь здоровый человек может. И даже в паре-тройке лишних килограммов после нескольких дней праздника нет ничего страшного. Но лучше потом сделать себе разгрузочные дни.

Дорогие липчане» До нового 2023 года всего два дня, но сколько ещё успеет произойти и в уходящем году. В современном мире следить за новостями нужно постоянно, поэтому не забывайте посещать GOROD48, с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. До встречи!