Происшествия
сегодня, 11:29
Бывший сотрудник липецкого управления МЧС едва не погиб в Москве от глыбы льда
На генерала МЧС Анатолия Елизарова рухнул огромный кусок наледи.
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В Сети появилось видео падения со здания на улице Инициативной в Москве огромного куска наледи на генерала МЧС Анатолия Елизарова. Он получил сотрясение мозга и компрессионный перелом позвоночника. По данным Telegram-канала SHOT, генерал возвращался с обеденного перерыва.
50-летний Анатолий Елизаров госпитализирован, проведена операция, его жизнь сейчас вне опасности.
Как сообщает издание «Блокнот», генерал Елизаров ранее служил в управлении ГУ МЧС России по Липецкой области.
По факту инцидента Дорогомиловская межрайонная прокуратура Москвы начала проверку.
Фото и видео t.me/shot_shot
50-летний Анатолий Елизаров госпитализирован, проведена операция, его жизнь сейчас вне опасности.
Как сообщает издание «Блокнот», генерал Елизаров ранее служил в управлении ГУ МЧС России по Липецкой области.
По факту инцидента Дорогомиловская межрайонная прокуратура Москвы начала проверку.
Фото и видео t.me/shot_shot
Улица Инициативная
Пессимист
123
Дворник.
Барышня
цирк
А может
Пенсионер