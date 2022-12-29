Бывший сотрудник липецкого управления МЧС едва не погиб в Москве от глыбы льда

На генерала МЧС Анатолия Елизарова рухнул огромный кусок наледи.





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В Сети появилось видео падения со здания на улице Инициативной в Москве огромного куска наледи на генерала МЧС Анатолия Елизарова. Он получил сотрясение мозга и компрессионный перелом позвоночника. По данным Telegram-канала SHOT, генерал возвращался с обеденного перерыва.



50-летний Анатолий Елизаров госпитализирован, проведена операция, его жизнь сейчас вне опасности.



Как сообщает издание «Блокнот», генерал Елизаров ранее служил в управлении ГУ МЧС России по Липецкой области.



По факту инцидента Дорогомиловская межрайонная прокуратура Москвы начала проверку.



Фото и видео t.me/shot_shot



