Происшествия

сегодня, 11:29

Бывший сотрудник липецкого управления МЧС едва не погиб в Москве от глыбы льда

8 1964
#лед
2

На генерала МЧС Анатолия Елизарова рухнул огромный кусок наледи. 

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В Сети появилось видео падения со здания на улице Инициативной в Москве огромного куска наледи на генерала МЧС Анатолия Елизарова. Он получил сотрясение мозга и компрессионный перелом позвоночника. По данным Telegram-канала SHOT, генерал возвращался с обеденного перерыва. 

50-летний Анатолий Елизаров госпитализирован, проведена операция, его жизнь сейчас вне опасности.

Как сообщает издание «Блокнот», генерал Елизаров ранее служил в управлении ГУ МЧС России по Липецкой области. 

По факту инцидента Дорогомиловская межрайонная прокуратура Москвы начала проверку.

Фото и видео t.me/shot_shot

8 1964
#лед
2

Комментарии (8)

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Улица Инициативная

8 минут назад
Проявила инициативу.
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Пессимист

23 минуты назад
Если бы погиб, то сразу дали бы Героя. Такие случаи в МЧС не редкость
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123

58 минут назад
Против чего боролся, на то и напоролся
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Дворник.

сегодня, 12:44
А что же тогда говорить об уборке крышь и наледи с козырьков обычных домов. Если даже здание МЧС не убирают вовремя?
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Барышня

сегодня, 12:39
*** Мой генерал! Мой идол и кумир! Глаза горят, сияют эполеты… Как облегает мощного атлета Парадный отутюженный мундир
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цирк

сегодня, 12:38
мчс и генерал, это просто не поддается здравому смыслу-149 проц
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А может

сегодня, 12:29
Думал пронесёт.
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Пенсионер

сегодня, 12:18
Если он каждый день ходит на обед мимо этой сосульки и не выписал предписание значит сам и виноват.Они все начинают работать когда когда кто-то сгорит или получит по голове как в этом случае.
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