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В новогоднюю ночь городской транспорт в Липецке будет работать до 01:00

4 789
#Новый год #транспорт
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В новогоднюю ночь городской транспорт в Липецке будет работать до 01:00

C 31 декабря по 8 января в Липецке изменится расписание движения пассажирского транспорта. Об этом сообщает администрация города.

31 декабря транспорт будет работать по расписанию выходного дня ориентировочно до 01:00. Работа по расписанию выходного дня сохранится до конца новогодних каникул - 8 января.

При этом 1 января сократится количество подвижного состава на следующих маршрутах:

- трамвайных №№ 1 и 2;

- автобусных: № 2 («ул.Вермишева – ул.Терешковой – ул.Вермишева»), №№ 3, 8, 9, 27, 30, 33 (включая схему «А»), №№ 35, 37, 39, 44, 2, 12, 325, № 345, 346, 330, 315, 306, 352, 359, 17, 317, 11, 24, 324, 34, 343, 321, 332, 302, 379.

Со 2 по 8 января помимо трамвайных маршрутов №№1 и 2 подвижной состав сократится на автобусных маршрутах №№ 325, 345, 330, 315, 306, 352, 17, 317, 11, 24, 324, 34, 343, 321, 332, 302, 379.
4 789
#Новый год #транспорт
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Комментарии (4)

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finik

38 минут назад
тут не слово нет про 24 маршрут но я могу заняться предсказанием что количество автобусов в новогодние дни будет 3 днем 2 вечером а еще департаменту транспорта не мегало бы указывать каких именно выходов автобусов не будет что бы смотря расписание на тот или иной маршрут особенно где промежутки и так значемы (2, 12, 24) было понятно на какое время от конечной тот или иной рейс не поедет но департаменту транспорта это не надо...
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липчанка

сегодня, 12:13
А в Москве транспорт будет ходить всю ночь и БЕСПЛАТНО
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Тучка

сегодня, 12:12
Напугали, 379, их и так два автобуса на маршруте, куда уж сокращать?
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

сегодня, 11:54
Как будет ходить 323 и 378?
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