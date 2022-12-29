В новогоднюю ночь городской транспорт в Липецке будет работать до 01:00

C 31 декабря по 8 января в Липецке изменится расписание движения пассажирского транспорта. Об этом сообщает администрация города.





31 декабря транспорт будет работать по расписанию выходного дня ориентировочно до 01:00. Работа по расписанию выходного дня сохранится до конца новогодних каникул - 8 января.



При этом 1 января сократится количество подвижного состава на следующих маршрутах:



- трамвайных №№ 1 и 2;



- автобусных: № 2 («ул.Вермишева – ул.Терешковой – ул.Вермишева»), №№ 3, 8, 9, 27, 30, 33 (включая схему «А»), №№ 35, 37, 39, 44, 2, 12, 325, № 345, 346, 330, 315, 306, 352, 359, 17, 317, 11, 24, 324, 34, 343, 321, 332, 302, 379.



Со 2 по 8 января помимо трамвайных маршрутов №№1 и 2 подвижной состав сократится на автобусных маршрутах №№ 325, 345, 330, 315, 306, 352, 17, 317, 11, 24, 324, 34, 343, 321, 332, 302, 379.

