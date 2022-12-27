Два автобуса столкнулись напротив ЛГПУ

За медицинской помощью ни водители, ни пассажиры не обращались.

Днем 27 декабря на улице Студеновской в районе ЛГПУ в Липецке столкнулись два автобуса марки «Мерседес». Автобус, ехавший по 324-му маршруту, догнал автобус маршрута №347. В результате столкновения у «Мерседесов» выбиты стекла, деформированы внешние части кузова и световые приборы.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ни водители, ни пассажиры автобусов за медицинской помощью не обращались.