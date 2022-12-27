Происшествия

сегодня, 17:24

Два автобуса столкнулись напротив ЛГПУ

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Два автобуса столкнулись напротив ЛГПУ

За медицинской помощью ни водители, ни пассажиры не обращались.

Днем 27 декабря на улице Студеновской в районе ЛГПУ в Липецке столкнулись два автобуса марки «Мерседес». Автобус, ехавший по 324-му маршруту, догнал автобус маршрута №347. В результате столкновения у «Мерседесов» выбиты стекла, деформированы внешние части кузова и световые приборы.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ни водители, ни пассажиры автобусов за медицинской помощью не обращались.
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Комментарии (6)

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Эх

7 минут назад
не понимаете вы ничего это так щас модно здаровкаться у автобусников
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Гость

11 минут назад
Их невозможно разобщить они встречаются на ост Гагарина у ЖД Вокзала и начинаются Гонки на Сокол кто быстрее.
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ПЛЕХАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА

25 минут назад
Везите этих водителей сюда, это наши пациенты, все автобусники маршрутчики, это наши постоянные клиенты !!!
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Думаю

47 минут назад
Гонщики нашли себя.
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Погоня за рублём.

сегодня, 17:37
ЭТО ПРОИСХОДИТ ОТ ТОГО ЧТО У ВОДИТЕЛЕЙ НЕТ ИНТЕРВАЛА ДВИЖЕНИЯ. МОЖНО ЧАС ПРОСТОЯТЬ И НЕ ОДНОГО АВТОБУСА, А МОЖНО И 5 МИНУТ И ЗА ЭТО ВРЕМЯ ПО ДУБЛИРУЮЩИМ МАРШРУТАМ ПРОЙДЕТ 4-6 АВТОБУСОВ ДАЖЕ ПОРОЙ НЕХВАТАЕТ МЕСТА НА ОСТАКОВКЕ.
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Наталья

сегодня, 17:33
Несутся,обгоняя друг друга.вот и результат!
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