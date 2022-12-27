Погода в Липецке

сегодня, 17:05

Циклон удерживает в Липецкой области снежную и теплую погоду

4 559
#снегопад
Циклон удерживает в Липецкой области снежную и теплую погоду

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием циклона с запада – 28 декабря ожидается снег, местами сильный, 29 и 30 декабря прогнозируются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градуса мороза, что на 5-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 декабря в Липецкой области облачно, снег, местами сильный. Ветер северо-западный, 9-14 м/сек. Температура ночью – от -4 до +1 градусов, днем – от -2 до +3. 

В Липецке облачно, умеренный снег. Ночью на улице – от 0 до -2 градусов, днем – около 0.

День 28 декабря стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 31 градусов мороза. 

4 559
#снегопад

Комментарии (4)

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777

13 минут назад
пусть удерживает до конца марта
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Житель

38 минут назад
Как надоел этот снег идёт и идёт каждый день,но всё мимо нас.
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КвадраБот Максим

сегодня, 17:31
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили бы по тридцать !!
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Котэ

сегодня, 17:25
Кушать всё равно нечего...
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