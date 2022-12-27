Из маршрута №359 до лета исчезнет Центральный пляж

Как сообщили в городском департаменте транспорта, в связи с сезонным снижением пассажиропотока в районе Центрального пляжа в маршрут автобусов №359 вносятся изменения.



С завтрашнего дня движение автобусов маршрута №359 будет осуществляться по схеме: «ул. Воровского – ул. Фрунзе – ул. Плеханова – ул. Гагарина – далее по маршруту».

