Происшествия

сегодня, 16:44

Из маршрута №359 до лета исчезнет Центральный пляж

7 626
#общественный транспорт
Из маршрута №359 до лета исчезнет Центральный пляж
Как сообщили в городском департаменте транспорта, в связи с сезонным снижением пассажиропотока в районе Центрального пляжа в маршрут автобусов №359 вносятся  изменения. 

С завтрашнего дня движение автобусов маршрута №359 будет осуществляться по схеме: «ул. Воровского – ул. Фрунзе – ул. Плеханова – ул. Гагарина – далее по маршруту».
7 626
#общественный транспорт

Комментарии (7)

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Елена Евсюкова

22 минуты назад
Надеюсь маршрут 359 будет ездить на Воровского не только зимой но и летом я работаю в ноябрьском мне очень удобен будет этот маршрут если бы он еще до 22 часов ездил бы я была бы просто на 7-мом небе) а так хочу просто поругаться на департамент транспорта маршруты 9т и 28 ездят очень плохо от ноябрьского я сажусь в 322 до Фрунзе и жду что подъедет 9т или 28 а почти час нет не того не другого.
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обогрев обоев

22 минуты назад
Илья, возможно(но не точно), путем обсыпки пляжами ненужных мест, есть шанс направить 359 куда Вам надо. Улавливаете мысль? Займитесь
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Илья

44 минуты назад
Хорошо бы сделать этот через через Манеж до Кольцевой а на Юго - Западе до Сырского и продлить время работы до полуночи))). Это лучше чем пляж городской. А что касается Сырского это компенсировало бы в должной мере отмену маршрата 24а, ведь туда сейчас и 346 не заходит.
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Мама

45 минут назад
Как от петровского рынка добраться до новых микрорайонов вечером после 18.00? 359 едет до них больше часа и не все захватывает. Почему 308к не могут изменить например, он в эти часы по советской идёт, а нельзя сделать его маршрут постоянно по Неделина?
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123

49 минут назад
Главное,чтобы у на ул Воровского другой центральный пляж не насыпали, иначе и туда тоже не доедет
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Кира

57 минут назад
Я надеюсь на ру 48 не опечатка? 359 маршрут продлевается до ул Воровского:? не ужели не ужели это так к нам будет ездить 359 маршрут ?!!!!!!!!!!!!!!!!! это супер благая весть сошла с небес а то 9т не дождешься.
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Бабка Прасковья

сегодня, 17:33
Прямо благая весть! Радость то какая!
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