Происшествия

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В Липецке во двор на улице Севастопольской прилетела граната, но не настоящая

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#семейный конфликт
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В конфликте бывших родственников разбирается полиция.

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21 декабря в 22:00 во двор дома по улице Севастопольской в Липецке прилетела граната, но не настоящая: судя по остаткам корпуса из мягкого пластика, речь идёт об условно-осколочной страйкбольной акустической гранате — фактически звуковой игрушке, которую можно купить на любом маркетплейсе за 350-400 рублей.

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Но жильцы дома и их соседи сильно испугались. Галина Ф., у которой на улице Севастопольской живёт 70-летняя мать, и во двор которой прилетел страшный сюрприз, обратилась в полицию и в следственный комитет — в последний она даже привезла элементы корпуса гранаты.

43-летняя Галина уверяет: за неудачной шуткой может стоять её бывший зять, а точнее — бывший сожитель её дочери и отец её внука. Галина и ее бывший зять находятся в затяжном конфликте, в октябре Галина даже искала очевидцев и видеозапись своего избиения возле школы №60 в микрорайоне «Елецкий».

В мае Галина инициировала дело о лишении мужчины родительских прав, а потом ещё и пожаловалась на зятя в следственный комитет, когда он доверил ребёнку скутер и тот сломал ногу. После катания с отцом в селе Фащёвка Грязинского района 21 июня этого года у мальчика диагностировали закрытый перелом большеберцовой кости. 20 сентября Следственный отдел по Октябрьскому округу СУ СК России по Липецкой области получив заявление бабушки ребёнка возбудил уголовное дел по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

На этот раз обострение конфликта вызвало желание зятя Галины добиться свиданий с сыном: сначала он действовал через через суд, а потом отозвал иск. 21 декабря мать и отец ребёнка снова встречались, чтобы обсудить встречи отца и сына, и снова поссорились. Бабушка ребёнка говорит, что после этого последовали угрозы. А потом вечером во двор дома, где живёт семья, прилетела страйкбольная граната. То, что от неё осталось, женщина отнесла в Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка, тот оправил материалы в полицию.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление Галины Ф. зарегистрировано отделом полиции №6 по  Липецку, но в нем идёт речь не о подкинутом во двор предмете, а о поступивших в адрес женщины угрозах от бывшего родственника. Отдел полиции №6 проводит проверку. При этом полицейские уже не первый раз разбираются в затяжном конфликте родни.

Несмотря на то, что даже неспециалистам очевидно, что никакой грозы для жизни граната из мягкого пластика не представляла, женщина-мать троих детей: 26-летней дочери, 6-летнего сына-инвалида по слуху и 3-летней дочери говорит, что после такого «пранка» боится за свою жизнь и безопасность детей.

- Даже соседи испугались: такая ситуация в стране, можно всё что угодно, подумать, а тут и осколки, и стальная чека, - возмущается конфликтующая с бывшим зятем тёща. - А звук был такой, что можно было предположить, что нас бомбят! Я боюсь, что это только начало, что это цветочки…
6 1579
#семейный конфликт
4

Комментарии (6)

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Ф 1

18 минут назад
В следующий раз прилетит боевая эфка, только потом "милиционеры" начнут шевелится !!!!
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Саша-Ювелир

19 минут назад
мечтаю познакомиться с этой женщиной))) теща-огонь!!!!
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Мутно видящий

сегодня, 17:53
Вижу чем у них дело закончится, посадят они этого не угомонного.
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Липецкие басни

сегодня, 17:47
И как это часто бывает в деле фигурирует микрорайон Елецкий (централ) для такого района это конечно "цветочки"
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Совет

сегодня, 16:31
Тикай хлопец от этого семейства.
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Сенсей.

сегодня, 16:26
Во мужик вляпался в семейку.
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