В липецком магазине продавщица напала на покупательницу со шваброй

Женщины были знакомы.

Мировой судья судебного участка №11 Правобережного округа Липецка вынес приговор 39-летней женщине по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, это происшествие случилось 31 марта 2020 года около 17:00 в помещении магазина «Продукты» на улице Шевченко в Липецке. Продавец магазина поссорилась со своей знакомой и набросилась на неё со шваброй, нанеся один удар по голове и не менее шести — по плечам, бёдрам, ягодицам.



Продавец в суде свою вину не признала. По её словам, покупательница сама спровоцировала агрессию: стала говорить на повышенных тонах, нецензурно выражаться и даже плеваться в сторону продавщицы. Апогеем стало то, что покупательница сбросила фрукты с прилавка. Это разозлило продавщицу настолько, что она взяла в руки швабру и стал отталкивать посетительницу в сторону выхода из магазина. Толчок пришёлся в сторону плеча, отчего, по словам продавщицы, покупательница пошатнулась и ударилась об холодильник. Женщина была в домашних тапочках, поэтому не смогла устоять на ногах и упала на бок, а потом встала и ушла из магазина. Но в ходе следствия продавщицей была написана явка с повинной, в которой она рассказала, что всё же ударила шваброй по голове покупательницу.



Пострадавшая рассказала, что в тот магазин он пришла не просто так за покупками, а чтобы в очередной раз попросить не продавать спиртные напитки её квартиранту. На эту просьбу продавщица ничего не ответила, а сразу вытащила из подсобки швабру с деревянной ручкой и бросилась в бой. Женщина пыталась защищаться, выставив вперёд руку. Но не помогло ни это, ни слетевший невовремя капюшон — когда следующий удар был направлен уже в голову. В ход шла и металлическая часть швабры. От удара у покупательницы потемнело в глазах, а во рту откололась часть вставленных керамических протезов. В какой-то момент швабра задела ожерелье из жемчуга — оно порвалось и рассыпалось. Женщина собрала жемчужины с пола и кое-как вышла из магазина, а по дороге позвонила внуку, а также вызвала скорую помощь и полицию.



Пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму в виде раны в теменной области, сотрясение головного мозга, а также кровоподтёки на плечах, бёдрах и ягодице. Даже сейчас у женщины из-за случившегося постоянные головные боли и ухудшился слух.



Интересно, что продавщица не судима, на учёте у нарколога и психиатра не состоит, замужем, имеет маленького ребёнка, имеет хорошие характеристики по месту работы и проживания.



Суд признал пустившую в ход швабру женщину виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью покупательнице и приговорил к наказанию в виде 120 часов обязательных работ. Кроме того, с неё будет взыскано 15 000 рублей в пользу потерпевшей в качестве возмещения морального вреда, а также судебные и процессуальные издержки.