Происшествия

сегодня, 15:53

В липецком магазине продавщица напала на покупательницу со шваброй

11 1698
#конфликт #торговля
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В липецком магазине продавщица напала на покупательницу со шваброй

Женщины были знакомы.

Мировой судья судебного участка №11 Правобережного округа Липецка вынес приговор 39-летней женщине по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, это происшествие случилось 31 марта 2020 года около 17:00 в помещении магазина «Продукты» на улице Шевченко в Липецке. Продавец магазина поссорилась со своей знакомой и набросилась на неё со шваброй, нанеся один удар по голове и не менее шести — по плечам, бёдрам, ягодицам.

Продавец в суде свою вину не признала. По её словам, покупательница сама спровоцировала агрессию: стала говорить на повышенных тонах, нецензурно выражаться и даже плеваться в сторону продавщицы. Апогеем стало то, что покупательница сбросила фрукты с прилавка. Это разозлило продавщицу настолько, что она взяла в руки швабру и стал отталкивать посетительницу в сторону выхода из магазина. Толчок пришёлся в сторону плеча, отчего, по словам продавщицы, покупательница пошатнулась и ударилась об холодильник. Женщина была в домашних тапочках, поэтому не смогла устоять на ногах и упала на бок, а потом встала и ушла из магазина. Но в ходе следствия продавщицей была написана явка с повинной, в которой она рассказала, что всё же ударила шваброй по голове покупательницу.

Пострадавшая рассказала, что в тот магазин он пришла не просто так за покупками, а чтобы в очередной раз попросить не продавать спиртные напитки её квартиранту. На эту просьбу продавщица ничего не ответила, а сразу вытащила из подсобки швабру с деревянной ручкой и бросилась в бой. Женщина пыталась защищаться, выставив вперёд руку. Но не помогло ни это, ни слетевший невовремя капюшон — когда следующий удар был направлен уже в голову. В ход шла и металлическая часть швабры. От удара у покупательницы потемнело в глазах, а во рту откололась часть вставленных керамических протезов. В какой-то момент швабра задела ожерелье из жемчуга — оно порвалось и рассыпалось. Женщина собрала жемчужины с пола и кое-как вышла из магазина, а по дороге позвонила внуку, а также вызвала скорую помощь и полицию.

Пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму в виде раны в теменной области, сотрясение головного мозга, а также кровоподтёки на плечах, бёдрах и ягодице. Даже сейчас у женщины из-за случившегося постоянные головные боли и ухудшился слух.

Интересно, что продавщица не судима, на учёте у нарколога и психиатра не состоит, замужем, имеет маленького ребёнка, имеет хорошие характеристики по месту работы и проживания.

Суд признал пустившую в ход швабру женщину виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью покупательнице и приговорил к наказанию в виде 120 часов обязательных работ. Кроме того, с неё будет взыскано 15 000 рублей в пользу потерпевшей в качестве возмещения морального вреда, а также судебные и процессуальные издержки.
11 1698
#конфликт #торговля
5

Комментарии (11)

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Липчанин

7 минут назад
что сказать то хотели?, просто констатирую факт.
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Юрист

14 минут назад
что сказать то хотели?,просто ему в голову шприцом попали,на мозги повлияло.
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Патриот

16 минут назад
Митяй, молодец,браво!!!
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Липчанин

26 минут назад
Митяй, своего ума нет? Не удивлен..
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Карлсон

28 минут назад
Надо пологать, что лна просила не продовать алкоголь ночью, поэтому такая не адекватная реакция. Ну как хапретить продовать алкогодь, в положеное время.
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Алкоправовед

44 минуты назад
Просто уверен, что квартирант квартировался на основании заключенного с хозяйкой договора и она платила налоги с дохода от сдачи жилья)))
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Митяй

49 минут назад
Липчанин, из жизнивакцинутых наши дни
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Липчанин

сегодня, 16:15
Продавщицы взбесились....
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что сказать то хотели?

сегодня, 16:11
Липчанин, .. что ты здесь пытаешься провоцировать не совсем понятно. или вакцина тебя таким злобным делает?
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это эмоции

сегодня, 16:09
у продавцов и водителей ОТ нервная работа
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