Происшествия
сегодня, 09:47
Рядом с магазином обнаружили тело женщины
Обстоятельства её смерти выясняют сотрудники липецкой полиции.
Тело женщины обнаружили накануне в 22:30 прохожие рядом с магазином «Пятёрочка» на улице Стаханова, 25.
На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, женщину попытались реанимировать, но, к сожалению, это не помогло.
По предварительным данным, смерть женщины не носит криминального характера.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, погибшей - 49 лет.
- Обстоятельства её смерти выясняют сотрудники полиции, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, женщину попытались реанимировать, но, к сожалению, это не помогло.
По предварительным данным, смерть женщины не носит криминального характера.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, погибшей - 49 лет.
- Обстоятельства её смерти выясняют сотрудники полиции, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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