Происшествия

сегодня, 09:47

Рядом с магазином обнаружили тело женщины

8 3549
#смерть
Рядом с магазином обнаружили тело женщины

Обстоятельства её смерти выясняют сотрудники липецкой полиции.

Тело женщины обнаружили накануне в 22:30 прохожие рядом с магазином «Пятёрочка» на улице Стаханова, 25.  

На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, женщину попытались реанимировать, но, к сожалению, это не помогло.

По предварительным данным, смерть женщины не носит криминального характера.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, погибшей - 49 лет. 

- Обстоятельства её смерти выясняют сотрудники полиции, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
8 3549
#смерть

Комментарии (8)

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60+

47 минут назад
Не дожила до пенсии 11 лет ! Сколько процентов доживёт до пенсии ? Буржуи с ЕДР всё посчитали , сколько на этом с экономят .
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Андрей

48 минут назад
Вся суть прививок
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Зубоскалы

49 минут назад
Уймите свои языки и оставьте свои домыслы при себе. Как можно ехидничать не зная причины? Лишний раз подтверждение- поганый народ у нас в Липецке.
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123

51 минуту назад
До пенсии как до Пекина...
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Коммунист

55 минут назад
* умереть на улице не запрещено.
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Полуголовый

сегодня, 10:16
Это covid-19, однозначно...
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Агата

сегодня, 10:07
Сосулька наверно на голову упала или наледь.
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Гость

сегодня, 10:04
Эт после прививок так случается.
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