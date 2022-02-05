Рядом с магазином обнаружили тело женщины

Обстоятельства её смерти выясняют сотрудники липецкой полиции.

Тело женщины обнаружили накануне в 22:30 прохожие рядом с магазином «Пятёрочка» на улице Стаханова, 25.



На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, женщину попытались реанимировать, но, к сожалению, это не помогло.



По предварительным данным, смерть женщины не носит криминального характера.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, погибшей - 49 лет.



- Обстоятельства её смерти выясняют сотрудники полиции, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.