Общество

сегодня, 15:28

Управляющую организацию оштрафовали на 250 000 рублей за сосульки

10 960
#ЖКХ
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Управляющую организацию оштрафовали на 250 000 рублей за сосульки

Липчане выложили видео с наледью и сосульками в Инстаграм.

Как сообщил GOROD48 и.о. руководителя Государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев, управляющую организацию «КИТ» Госжилинспекция оштрафовала на 250 тысяч рублей за сосульки.

Видео со свисающими с крыши пятиэтажки в Липецке наледью и сосульками появилось в Инстаграм. После этого проверяющие наведались к дому №18 по улице 9 микрорайон и составили протокол на управляющую организацию, по которому уже вынесен штраф.

Это первый в этом году вынесенный управляющей компании штраф именно за сосульки.

Фото - скриншот с видео  instagram.com
10 960
#ЖКХ
2

Комментарии (10)

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Как-то так

10 минут назад
Я живу на пятом последнем этаже. Придут из ЖЭКа работники ломиками со всей дури по крыше постучат и сосульки упадут. А у меня после их работы будут дырки на потолке и весной ручьём вода побежит мне в квартиру. Очень хорошо правда.
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Наталья

12 минут назад
Вот если бы штраф лично из своего кармана оплатил директор УК, тогда я согласна!А так,за чей счёт?
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Бардак

27 минут назад
Выписать штрафы и дурак сможет, сначала развалили Потребительский рынок, затем Тербуны, теперь УК. Все штрафы за счёт потребителя. Надо построить правильно работу, чтобы всё рабатало, как механизм Швейцарских часов. Но на горизонте невидно таких управленцев.
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Маша

52 минуты назад
Все штрафы фактически лягут на жителей!!!
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В связи с утратой доверия

56 минут назад
Отлучить управляшку от кормушки дело затяжное. Вот и оборзели они в край - ничего не делают и бабло стригут. Пока там суд через суд, а страдают люди. Менять надо схему, и это очевидно.
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Жители

сегодня, 15:42
Мы уже скинулись на штраф, не из своего же кармана заплатит штраф владелец. А как было бы приятно, чтобы он из своего кармана, но правоохранителям это не нужно.
ответить

Жители

сегодня, 15:42
Мы уже скинулись на штраф, не из своего же кармана заплатит штраф владелец. А как было бы приятно, чтобы он из своего кармана, но правоохранителям это не нужно.
ответить

Гений

сегодня, 15:41
На Исполкомовскую 5 пусть приезжают. Там штрафов можно много собрать.
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Гений

сегодня, 15:38
На Исполкомовскую 5 пусть приезжают. Там штрафов можно много собрать.
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МестныйЯ

сегодня, 15:35
Да тут любой управляшке можно не глядя выписывать штрафы за сосульки. Вон на ЛТЗ додумались не убирать сосульки, а оградить проход полосатыми ленточками))) Заодно и дорогу для пешеходов не надо чистить. В центре города, стоит свернуть в ближайший двор - увидишь ледяные люстры. И так - весь город!
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