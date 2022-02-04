Управляющую организацию оштрафовали на 250 000 рублей за сосульки

Липчане выложили видео с наледью и сосульками в Инстаграм.

Как сообщил GOROD48 и.о. руководителя Государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев, управляющую организацию «КИТ» Госжилинспекция оштрафовала на 250 тысяч рублей за сосульки.Видео со свисающими с крыши пятиэтажки в Липецке наледью и сосульками появилось в Инстаграм. После этого проверяющие наведались к дому №18 по улице 9 микрорайон и составили протокол на управляющую организацию, по которому уже вынесен штраф.Это первый в этом году вынесенный управляющей компании штраф именно за сосульки.