Происшествия

сегодня, 10:32

28-летний липчанин разбил стекло и забрался в отделение «Сбербанка»

9 1611
#хулиганство
3
28-летний липчанин разбил стекло и забрался в отделение «Сбербанка»

Мужчину обвиняют в хулиганстве.

Сегодня ночью молодой 28-летний мужчина разбил стекло в отделении «Сбербанка» на бульваре Шубина,12а и забрался внутрь. В банке сработала сигнализация, к нему прибыли полицейские, они задержали мужчину.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отдел полиции №7 проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На задержанного уже составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

В отделении банка поврежден только стеклопакет, больше мужчина ничего не трогал.
9 1611
#хулиганство
3

Комментарии (9)

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Помоему

7 минут назад
Этот сбер во все дырки залез.А ,что он ночёвку не предоставляет?
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да

12 минут назад
Хотел взять срочный кредит под 10 % на покупку вермута в Красном и Белом
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Житель

13 минут назад
Это до такой степени Сбер докатился, взять нечего???
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А что он хотел не выяснили?

22 минуты назад
Это же 100% паподалово. И без очереди года на 3 под замок.
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зор

32 минуты назад
Там банкомат на входе в отапливаемом помещении, мог бы там погреться, зачем стекла бить?
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ттт

37 минут назад
Яма и дороги, может на оборот - закрыть
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Яма и дороги

41 минуту назад
Кредит хотел взять.
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Мимо проходил

53 минуты назад
Так это, получается, он бомж, что ли?
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Ия

сегодня, 10:55
Зашел переночевать
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