28-летний липчанин разбил стекло и забрался в отделение «Сбербанка»

Мужчину обвиняют в хулиганстве.

Сегодня ночью молодой 28-летний мужчина разбил стекло в отделении «Сбербанка» на бульваре Шубина,12а и забрался внутрь. В банке сработала сигнализация, к нему прибыли полицейские, они задержали мужчину.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отдел полиции №7 проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На задержанного уже составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».



В отделении банка поврежден только стеклопакет, больше мужчина ничего не трогал.