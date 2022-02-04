Происшествия
сегодня, 10:32
28-летний липчанин разбил стекло и забрался в отделение «Сбербанка»
9 1611
Мужчину обвиняют в хулиганстве.
Сегодня ночью молодой 28-летний мужчина разбил стекло в отделении «Сбербанка» на бульваре Шубина,12а и забрался внутрь. В банке сработала сигнализация, к нему прибыли полицейские, они задержали мужчину.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отдел полиции №7 проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На задержанного уже составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
В отделении банка поврежден только стеклопакет, больше мужчина ничего не трогал.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отдел полиции №7 проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На задержанного уже составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
В отделении банка поврежден только стеклопакет, больше мужчина ничего не трогал.
9 1611
Помоему
да
Житель
А что он хотел не выяснили?
зор
ттт
Яма и дороги
Мимо проходил
Ия