Таксист выехал на встречку и устроил жесткую аварию

ДТП записала камера наблюдения.

Практически лобовое столкновение автомобилей «Шевроле» и «Пежо» произошло в районе перекрестка улиц Космонавтов и Циолковского вечером 2 февраля в Липецке.Аварию записала камера наблюдения. Судя по записи, автомобиль такси марки «Шевроле» двигался по Космонавтов в сторону рынка 9 микрорайона и перед трамвайными путями начал поворачивать на второстепенную дорогу улицы Циолковского, где столкнулся с «Пежо».Участникам ДТП понадобилась помощь врачей.