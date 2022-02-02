Происшествия

сегодня, 22:07

Таксист выехал на встречку и устроил жесткую аварию

9 801
#ДТП #такси
2

ДТП записала камера наблюдения.

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Практически лобовое столкновение автомобилей «Шевроле» и «Пежо» произошло в районе перекрестка улиц Космонавтов и Циолковского вечером 2 февраля в Липецке.

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Аварию записала камера наблюдения. Судя по записи, автомобиль такси марки «Шевроле» двигался по Космонавтов в сторону рынка 9 микрорайона и перед трамвайными путями начал поворачивать на второстепенную дорогу улицы Циолковского, где столкнулся с «Пежо». 

Участникам ДТП понадобилась помощь врачей.
9 801
#ДТП #такси
2

Комментарии (9)

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Жан Кракодилов

6 минут назад
Самые неравнодушные из пивнухи Бархат бросились на помощь.
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БОГДАН

8 минут назад
А этот через рельсы сотку летел, снег чтоли с брызговиков обить хотел ??? Медкомиссию ему заново пройти нужно так же, как и встречному таксисту !!!!
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Я

11 минут назад
Все участники ДТП живы?
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да уж

13 минут назад
там нет поворота налево
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Эксперт

26 минут назад
Могу сделать вывод нельзя брать на работу в Яндекс такси кого попало по объявлениям , а то работодатель пишет так все красиво что опыт работы не важен зато зарплата огромная до 100 т рублей в месяц вот все не опытные водители и бегут на такую работу, типа зачем им работать водителями автобусов с зарплатой до 40 т рублей когда можно работать в такси за более огромные деньги и при этом отдыхать все просто.
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Попов Ю.

27 минут назад
это наверняка жители елецкого, их нельзя выпускать за пределы района, пускай в своей малине тусят
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вопрос

29 минут назад
без пассажира ,надеюсь. Иначе подставил он его сильно
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*

49 минут назад
Таксер конечно не прав, но куда так по рельсам летать
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Мещер

52 минуты назад
Закрыть этих сетевиков.
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