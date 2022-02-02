Происшествия
сегодня, 22:07
Таксист выехал на встречку и устроил жесткую аварию
ДТП записала камера наблюдения.
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Практически лобовое столкновение автомобилей «Шевроле» и «Пежо» произошло в районе перекрестка улиц Космонавтов и Циолковского вечером 2 февраля в Липецке.
Аварию записала камера наблюдения. Судя по записи, автомобиль такси марки «Шевроле» двигался по Космонавтов в сторону рынка 9 микрорайона и перед трамвайными путями начал поворачивать на второстепенную дорогу улицы Циолковского, где столкнулся с «Пежо».
Участникам ДТП понадобилась помощь врачей.
Аварию записала камера наблюдения. Судя по записи, автомобиль такси марки «Шевроле» двигался по Космонавтов в сторону рынка 9 микрорайона и перед трамвайными путями начал поворачивать на второстепенную дорогу улицы Циолковского, где столкнулся с «Пежо».
Участникам ДТП понадобилась помощь врачей.
Жан Кракодилов
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Эксперт
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