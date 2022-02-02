Происшествия

32 минуты назад

Школьный автобус попал в сугроб

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#УГПСС #спасатели
Школьный автобус попал в сугроб

Его вытаскивали спасатели.

Как сообщает пресс-служба Управления противопожарной спасательной службы Липецкой области, 1 февраля на пульт отдельного пожарно-спасательного поста №42 села Воскресенское Данковского района поступило сообщение о том, что на дороге в селе Воскресенское попал в сугроб школьный автобус.

- Спасатели оттащили транспортное средство на устойчивое дорожное покрытие с помощью троса, и он продолжил движение по маршруту, - отметили в пресс-службе УГПСС Липецкой области.
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#УГПСС #спасатели

Комментарии (1)

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Это похоже на ДЕЗУ.

22 минуты назад
Где вы нашли сугроб? По данным и отчётам снег вывезен и очишенны все дорожные полотна.
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