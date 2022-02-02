Школьный автобус попал в сугроб

Его вытаскивали спасатели.

Как сообщает пресс-служба Управления противопожарной спасательной службы Липецкой области, 1 февраля на пульт отдельного пожарно-спасательного поста №42 села Воскресенское Данковского района поступило сообщение о том, что на дороге в селе Воскресенское попал в сугроб школьный автобус.



- Спасатели оттащили транспортное средство на устойчивое дорожное покрытие с помощью троса, и он продолжил движение по маршруту, - отметили в пресс-службе УГПСС Липецкой области.