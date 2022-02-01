Липчанки купили у мошенников в интернете мебель, бытовую технику и одежду

И ничего не получили.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, за минувшие сутки мошенники обманули шесть женщин, по всем фактам возбуждены уголовные дела.



Четыре жительницы областного центра и одна женщина из Добровского района стали жертвами интернет-мошенников. Все они пытались приобрести что-то в интернете. 38-летняя женщина перевела 30% предоплату в 30 тысяч рублей за мебельный гарнитур, всю сумму за стиральную машину перевела 49-летняя липчанка, в аналогичной ситуации оказалась 40-летняя женщина, заплатившая за несуществующую морозильную камеру. Кроме того, 38-летняя жительница села Доброе не дождалась купленной онлайн одежды, а 28-летняя жительница Липецка - предметов интерьера.



А 20-летняя девушка поверила псевдосотрудникам банка и перевела 40 тысяч рублей на «безопасный» счёт, указанный мошенниками.



Общая стоимость ущерба составила 132 тысячи рублей.