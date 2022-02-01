Происшествия

сегодня, 17:04

Липчанки купили у мошенников в интернете мебель, бытовую технику и одежду

4 491
#мошенничество
3
Липчанки купили у мошенников в интернете мебель, бытовую технику и одежду

И ничего не получили.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, за минувшие сутки мошенники обманули шесть женщин, по всем фактам возбуждены уголовные дела.

Четыре жительницы областного центра и одна женщина из Добровского района стали жертвами интернет-мошенников. Все они пытались приобрести что-то в интернете. 38-летняя женщина перевела 30% предоплату в 30 тысяч рублей за мебельный гарнитур, всю сумму за стиральную машину перевела 49-летняя липчанка, в аналогичной ситуации оказалась 40-летняя женщина, заплатившая за несуществующую морозильную камеру. Кроме того, 38-летняя жительница села Доброе не дождалась купленной онлайн одежды, а 28-летняя жительница Липецка - предметов интерьера.

А 20-летняя девушка поверила псевдосотрудникам банка и перевела 40 тысяч рублей на «безопасный» счёт, указанный мошенниками.

Общая стоимость ущерба составила 132 тысячи рублей.
4 491
#мошенничество
3

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

липецк1

16 минут назад
ДА СДЕЛАЙТЕ ЗАКОН ОТ 20 ЛЕТ И ВЫШЕ .....НА КАЛЫМУ ...НА РУДНИКИ .....И МАШЕНИЧЕСТВО ИСЧЕЗНИТ
ответить

???

19 минут назад
А мозги в интернете не пытались поискать? Глядищь, на каком-нибудь сайте и найдут... Правда, обезьяны с гранатами, мобильники есть а мозги..тю-тю...
ответить

Неравнодушный

35 минут назад
Хоть кол затеши на тупой голове
ответить

21

39 минут назад
Все как всегда.
ответить

Еще в рубрике

Виртуозная кража попала на видео
#кража #кошелек
7
Виртуозная кража попала на видео

сегодня, 14:23

Происшествия
31-летнего липчанина осудили за нарушение тайны телефонных переговоров
#тайна телефонных переговоров
18
31-летнего липчанина осудили за нарушение тайны телефонных переговоров

сегодня, 12:40

Происшествия
Незаконно оформленный на женщину-инвалида участок вернули городу
#мошенничество
11
Незаконно оформленный на женщину-инвалида участок вернули городу

сегодня, 12:00

Происшествия
Женщина погибла из-за неисправной электропроводки
#МЧС #пожар
Женщина погибла из-за неисправной электропроводки

сегодня, 11:40

Происшествия
Ельчанин пошел под суд из-за серии оскорбляющих губернатора и мэров роликов в YouTube
#оскорбление #клевета
72
Ельчанин пошел под суд из-за серии оскорбляющих губернатора и мэров роликов в YouTube

сегодня, 10:56

Происшествия
Чаплыгинец продавал в интернете несуществующие автозапчасти
#мошенничество
1
Чаплыгинец продавал в интернете несуществующие автозапчасти

сегодня, 09:34

Происшествия