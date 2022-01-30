Происшествия

сегодня, 14:15

Из липецкой многоэтажки эвакуировали двух человек

1310
#пожар
Из липецкой многоэтажки эвакуировали двух человек

Там загорелась квартира.

Накануне на улице Папина в доме № 15 загорелась одна из квартир. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе МЧС России по Липецкой области, на место ЧП выезжали сразу четыре отделения пожарно-спасательных частей. В огне никто не пострадал. Во время тушения пожара, спасатели эвакуировали двух человек. В квартире сгорел диван и старые вещи.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Фото: пресс-служба МЧС России по Липецкой области
1310
#пожар

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