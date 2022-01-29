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сегодня, 09:34

Становлянец хотел заработать на продаже контрафактных сигарет

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#сигареты #торговля
Становлянец хотел заработать на продаже контрафактных сигарет

Полиция нашла его склад и промешала нелегальному бизнесу.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области пресекли незаконную деятельность жителя Становлянского района. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, он подозревается в нелегальном приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированной табачной продукции.

Следствием установлено, что подозреваемый приобрел не менее 11449 пачек сигарет на общую сумму 1236492 рубля. Товар он хранил в гараже, расположенном в Советском округе Липецка. Эта партия предназначалась для продажи в киосках региона.

Действия гражданина следствием квалифицированы по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере».

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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#сигареты #торговля

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