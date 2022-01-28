Происшествия

58 минут назад

Брокеры-мошенники заработали на двух соседках три миллиона рублей

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#мошенничество
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Брокеры-мошенники заработали на двух соседках три миллиона рублей

Обе женщины нашли брокерские конторы в интернете.

Жертвами мошенников стали две липчанки. Одна из них лишилась более 1 300 000 рублей, вторая - почти 1 700 000 рублей.

- 48-летняя и 51-летняя женщины решили заработать на акциях и нашли в интернете брокерские конторы. Оказалось, что они связались с мошенниками. С начала января под разными предлогами - покупки акций, их защиты - преступники выманили у них крупные суммы, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. 

Примечательно, что женщины обратившиеся к полицейским в один и тот же день живут в соседних домах.

2 624
#мошенничество
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Комментарии (2)

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Земляк

23 минуты назад
Дожили. Деньги девать некуда. Думаешь что дураки, те кто отдаёт в" службу безопасности Сбера", а эти сами ищут кому отдать. Хорошо когда отдать нечего. Недавно закрыл все счета в Сбер и никто больше не звонил.
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Почтальон Печкин

44 минуты назад
Вот до чего люди бывают до чужого добра жадные
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