Брокеры-мошенники заработали на двух соседках три миллиона рублей

Обе женщины нашли брокерские конторы в интернете.



Жертвами мошенников стали две липчанки. Одна из них лишилась более 1 300 000 рублей, вторая - почти 1 700 000 рублей.



- 48-летняя и 51-летняя женщины решили заработать на акциях и нашли в интернете брокерские конторы. Оказалось, что они связались с мошенниками. С начала января под разными предлогами - покупки акций, их защиты - преступники выманили у них крупные суммы, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Примечательно, что женщины обратившиеся к полицейским в один и тот же день живут в соседних домах.



