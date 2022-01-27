Происшествия

сегодня, 20:17

Автобус врезался в грузовик на проспекте Победы

10 867
#ДТП #грузовик
4
Автобус врезался в грузовик на проспекте Победы

Авария произошла недалеко от Кольцевой.

Днём 27 января в районе Кольцевой на проспекте Победы в Липецке автобус «Волгобас» врезался в грузовик «Шахман».

WhatsApp Image 2022-01-27 at 17.20.44 (1).jpeg+2022-01-27-20.22.31.jpg

По словам очевидцев, кабина автобуса серьезно деформирована. При этом авария обошлась без пострадавших.
10 867
#ДТП #грузовик
4

Комментарии (10)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

не а че

2 минуты назад
Вот откуда берется колея на проспекте.
ответить

Водитель автобуса

4 минуты назад
Попов Ю., А сейчас страховка, как правило всё покрывае
ответить

Юрий

19 минут назад
автобус 55й
ответить

xxx

21 минуту назад
Что там вообще делал грузовик
ответить

Попов Ю.

38 минут назад
Понаберут по объявлению, с конечных остановок, да от пивных ларьков персонал, поэтому ДТП происходят. Раньше водители первого класса ценились, директоров предприятий возили, а сейчас любая макака за рулём пассажирского транспорта. Про такси вообще молчу.
ответить

Фокс

56 минут назад
Хоть в данном ДТП с автобусом никто не скажет на скользкое дорожное покрытие
ответить

Гость

58 минут назад
Какой номер автобуса теперь долго ждать?
ответить

Алоизий

сегодня, 20:43
А там грузовикам движение разрешено?
ответить

Опять кино для взрослых смотрел.

сегодня, 20:43
Ещё месяца 2 и придется ездить на самокатах. А транспортные карты так и останутся с не доезжеными деньгами.
ответить

?

сегодня, 20:36
Едем на новом?
ответить

Еще в рубрике

«У меня детство было ещё хуже»: липчанин по пьяни избил трёхлетнюю дочь
#дети #побои
8
«У меня детство было ещё хуже»: липчанин по пьяни избил трёхлетнюю дочь

сегодня, 14:51

Происшествия
Из Липецкой области вновь выдворяют гражданина ЛНР
#депортация #центр временного содержания иностранцев
3
Из Липецкой области вновь выдворяют гражданина ЛНР

сегодня, 14:09

Происшествия
На дочь побитой потерявшейся бабушки составили протокол за хулиганство
#хулиганство
47
На дочь побитой потерявшейся бабушки составили протокол за хулиганство

сегодня, 13:56

Происшествия
Ельчанин открыл ссылку и лишился 10`000 рублей
#мошенничество
12
Ельчанин открыл ссылку и лишился 10`000 рублей

сегодня, 13:12

Происшествия
79-летняя бабуля поверила в возврат НДС
#мошенничество #интернет
8
79-летняя бабуля поверила в возврат НДС

сегодня, 12:58

Происшествия
Липчанин инвестировал в биткоины и потерял более 2 миллионов рублей
#биткоин #мошенничество
12
Липчанин инвестировал в биткоины и потерял более 2 миллионов рублей

сегодня, 12:49

Происшествия