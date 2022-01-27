Происшествия
сегодня, 20:17
Автобус врезался в грузовик на проспекте Победы
Авария произошла недалеко от Кольцевой.
Днём 27 января в районе Кольцевой на проспекте Победы в Липецке автобус «Волгобас» врезался в грузовик «Шахман».
По словам очевидцев, кабина автобуса серьезно деформирована. При этом авария обошлась без пострадавших.
По словам очевидцев, кабина автобуса серьезно деформирована. При этом авария обошлась без пострадавших.
не а че
Водитель автобуса
Юрий
xxx
Попов Ю.
Фокс
Гость
Алоизий
Опять кино для взрослых смотрел.
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