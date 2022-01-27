Политика
сегодня, 15:42
В Хлевенском районе снова ищут главу
Это вторая попытка выбрать руководителя района.
Сегодня на своей сессии, она оказалась 13-й по счету, депутаты Хлевенского районного Совета вновь объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы Хлевенского района. А также утвердили состав конкурсной комиссий, которая займется отбором претендентов. Теперь желающие могут подавать документы. Если все пойдет по плану, спецкомиссия выберет двух претендентов и к весне представит их депутатам для утверждения на сессии.
Напомним, это уже вторая попытка выбрать главу администрации Хлевенского района. После того как у Михаила Лисова, который руководил районом аж с 1998 года, закончился очередной срок полномочий, первую попытку депутаты предприняли в конце прошлого года. Тогда в комиссию подали документы два человека: руководитель государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области Александр Плотников и начальник отдела этого же ведомства Сергей Кузовлев. Однако депутаты райсовета проголосовали против них. Тем не менее Александр Плотников был назначен исполняющим обязанности главы района.
Фото: https://vk.com/id364507685
Напомним, это уже вторая попытка выбрать главу администрации Хлевенского района. После того как у Михаила Лисова, который руководил районом аж с 1998 года, закончился очередной срок полномочий, первую попытку депутаты предприняли в конце прошлого года. Тогда в комиссию подали документы два человека: руководитель государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области Александр Плотников и начальник отдела этого же ведомства Сергей Кузовлев. Однако депутаты райсовета проголосовали против них. Тем не менее Александр Плотников был назначен исполняющим обязанности главы района.
Фото: https://vk.com/id364507685
Печаль печальная
витя по кличке-ЖУЛИК
Цирк с конями!
хихи
Время демократии
Безработный хлевенец
Цирк!