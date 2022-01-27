Политика

сегодня, 15:42

В Хлевенском районе снова ищут главу

7 627
#выборы #Хлевенский район
В Хлевенском районе снова ищут главу

Это вторая попытка выбрать руководителя района.

Сегодня на своей сессии, она оказалась 13-й по счету, депутаты Хлевенского районного Совета вновь объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы Хлевенского района. А также утвердили состав конкурсной комиссий, которая займется отбором претендентов. Теперь желающие могут подавать документы. Если все пойдет по плану, спецкомиссия выберет двух претендентов и к весне представит их депутатам для утверждения на сессии.

Напомним, это уже вторая попытка выбрать главу администрации Хлевенского района. После того как у Михаила Лисова, который руководил районом аж с 1998 года, закончился очередной срок полномочий, первую попытку депутаты предприняли в конце прошлого года. Тогда в комиссию подали документы два человека: руководитель государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области Александр Плотников и начальник отдела этого же ведомства Сергей Кузовлев. Однако депутаты райсовета проголосовали против них. Тем не менее Александр Плотников был назначен исполняющим обязанности главы района.

Фото: https://vk.com/id364507685

7 627
#выборы #Хлевенский район

Комментарии (7)

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Печаль печальная

14 минут назад
Будут проводить конкурсы, пока не протащат того, кого нужно.
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витя по кличке-ЖУЛИК

27 минут назад
возьмите меня ,я уже однажды играл роль ,,соперника,, ,так что не подведу.......
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Цирк с конями!

34 минуты назад
Уже и назначили почти, для кого эти конкурсы???
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хихи

37 минут назад
Умел опыт участия в этом цЫрке. Когда членам комиссии говоришь, что хочешь развивать район, а не ездить на поклон к губеру за субвенциями, они аж зеленеют. Так им дик такой подход
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Время демократии

42 минуты назад
Дайте людям самим выбрать главу района! Все уже поняли что прислали...,полагаю помимо воли самого человека.
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Безработный хлевенец

55 минут назад
какая получка будет у главы? Я может подам своё резюме
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Цирк!

сегодня, 15:54
Комедия продолжается!
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