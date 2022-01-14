Политика

сегодня, 11:47

В Хлевенском районе не удалось с первой попытки выбрать главу

9 808
#выборы #Хлевенский район
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В Хлевенском районе не удалось с первой попытки выбрать главу

Похоже, там начинается политический сериал, подобно тому, что был в прошлом году в Долгоруковском районе.

Сегодня в Хлевенском районе состоялась сессия районного Совета депутатов, на которой, можно сказать, случилась сенсация. Главный вопрос повестки дня — выборы главы района.

Комиссия по отбору кандидатур рекомендовала двух претендентов: руководителя государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области Александра Плотникова и начальника отдела по реализации государственной политики в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов Сергея Кузовлева.

Сегодня из 30-ти депутатов 20-ть проголосовали против этих кандидатур.

— Сессия состоялась в обычном режиме. Выступили депутаты, люди, которые знают кандидатов, сами кандидаты выступили. Я свою работу, по организации этого мероприятия как председатель сделал согласно Устава района. Почему так проголосовали депутаты? Это их право, — прокомментировал GOROD48 ситуацию с выборами главы района председатель Хлевенского райсовета Михаил Боев.

Как Михаил Боев распорядился своим голосом, он не пояснил, сославшись на тайну голосования.

Напомним, выборы главы района были назначены в связи с окончанием полномочий Михаила Лисова. Политический долгожитель руководил районом аж с 1998 года.

Стоит отметить, что в последнее время в Липецкой области наметилась тенденция — руководителями районов становятся люди ранее никак не связанные с муниципальным образованием, которое возглавляют. Однако впервые «варяга» не приняли депутаты райсовета.

Теперь по Уставу района в течение 15-ти дней депутаты на своей сессии должны вновь создать комиссию по выборам главы Хлевенского района. Это будет уже вторая попытка.

В прошлом году главу Долгоруковского района Юрия Сараева выбрали с четвертой попытки. Там, правда, была другая причина. Конкурсной комиссии все время что-то мешало определиться с претендентами: то кандидаты отзовут свои кандидатуры, то не правильно документы оформят.

Фото: https://vk.com/id364507685
9 808
#выборы #Хлевенский район
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Комментарии (9)

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Бывший.

2 минуты назад
Было время провести работу ....... Добьются , присоединят к другому району и весь сказ . Возомнили себя героями, да только не там ,где надо.
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Хлевенец

17 минут назад
И правильно. Своих нужно избирать! Лисова верните!
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Жители Хлевенского района

39 минут назад
Ай да наши сладенькие депутаты! Почуяли что-то не ладное и проголосовали против)
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Жители Хлевенского района

42 минуты назад
Ай да наши сладенькие депутаты! Почуяли что-то не ладное и проголосовали против)
ответить

Житель

46 минут назад
Всех глав должен выбирать народ! А не как сейчас, фильтр какой-то придумали, чтобы одних и тех же выбирать! И на три года и хватит! А то они обрастают слишком сильно, ракушками!
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Долгая

56 минут назад
С наркотой когда оборотней в погонах пересажают по Долгоруковскому району???!
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Электорат

58 минут назад
Молодцы! Не пошли на поводу у губера.
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Марк

сегодня, 11:58
Верните в главы района Лисова Михаила Алексеевича. Лучше его никто район не знает , руководитель сильный.
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Елы Палыч

сегодня, 11:53
Присоединить его к липецкому району и всю их конторку упразднить и делов-то, понторезы
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