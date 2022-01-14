Политика
сегодня, 11:47
В Хлевенском районе не удалось с первой попытки выбрать главу
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Похоже, там начинается политический сериал, подобно тому, что был в прошлом году в Долгоруковском районе.
Сегодня в Хлевенском районе состоялась сессия районного Совета депутатов, на которой, можно сказать, случилась сенсация. Главный вопрос повестки дня — выборы главы района.
Комиссия по отбору кандидатур рекомендовала двух претендентов: руководителя государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области Александра Плотникова и начальника отдела по реализации государственной политики в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов Сергея Кузовлева.
Сегодня из 30-ти депутатов 20-ть проголосовали против этих кандидатур.
— Сессия состоялась в обычном режиме. Выступили депутаты, люди, которые знают кандидатов, сами кандидаты выступили. Я свою работу, по организации этого мероприятия как председатель сделал согласно Устава района. Почему так проголосовали депутаты? Это их право, — прокомментировал GOROD48 ситуацию с выборами главы района председатель Хлевенского райсовета Михаил Боев.
Как Михаил Боев распорядился своим голосом, он не пояснил, сославшись на тайну голосования.
Напомним, выборы главы района были назначены в связи с окончанием полномочий Михаила Лисова. Политический долгожитель руководил районом аж с 1998 года.
Стоит отметить, что в последнее время в Липецкой области наметилась тенденция — руководителями районов становятся люди ранее никак не связанные с муниципальным образованием, которое возглавляют. Однако впервые «варяга» не приняли депутаты райсовета.
Теперь по Уставу района в течение 15-ти дней депутаты на своей сессии должны вновь создать комиссию по выборам главы Хлевенского района. Это будет уже вторая попытка.
В прошлом году главу Долгоруковского района Юрия Сараева выбрали с четвертой попытки. Там, правда, была другая причина. Конкурсной комиссии все время что-то мешало определиться с претендентами: то кандидаты отзовут свои кандидатуры, то не правильно документы оформят.
Фото: https://vk.com/id364507685
Комиссия по отбору кандидатур рекомендовала двух претендентов: руководителя государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области Александра Плотникова и начальника отдела по реализации государственной политики в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов Сергея Кузовлева.
Сегодня из 30-ти депутатов 20-ть проголосовали против этих кандидатур.
— Сессия состоялась в обычном режиме. Выступили депутаты, люди, которые знают кандидатов, сами кандидаты выступили. Я свою работу, по организации этого мероприятия как председатель сделал согласно Устава района. Почему так проголосовали депутаты? Это их право, — прокомментировал GOROD48 ситуацию с выборами главы района председатель Хлевенского райсовета Михаил Боев.
Как Михаил Боев распорядился своим голосом, он не пояснил, сославшись на тайну голосования.
Напомним, выборы главы района были назначены в связи с окончанием полномочий Михаила Лисова. Политический долгожитель руководил районом аж с 1998 года.
Стоит отметить, что в последнее время в Липецкой области наметилась тенденция — руководителями районов становятся люди ранее никак не связанные с муниципальным образованием, которое возглавляют. Однако впервые «варяга» не приняли депутаты райсовета.
Теперь по Уставу района в течение 15-ти дней депутаты на своей сессии должны вновь создать комиссию по выборам главы Хлевенского района. Это будет уже вторая попытка.
В прошлом году главу Долгоруковского района Юрия Сараева выбрали с четвертой попытки. Там, правда, была другая причина. Конкурсной комиссии все время что-то мешало определиться с претендентами: то кандидаты отзовут свои кандидатуры, то не правильно документы оформят.
Фото: https://vk.com/id364507685
9 808
Бывший.
Хлевенец
Жители Хлевенского района
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