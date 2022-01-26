Происшествия

сегодня, 16:25

30-летнего липчанина задержали за мошенничество в Воронеже

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#мошенничество
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30-летнего липчанина задержали за мошенничество в Воронеже

Подозревают, что он звонил пенсионерам, сообщал, что их родственник попал в дорожно-транспортное происшествие, и для решения вопроса нужны были деньги.

Как сообщает пресс-служба МВД России, сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области раскрыли серию мошенничеств под предлогом помощи родственникам, которые попали в дорожно-транспортное происшествие.

Задержан подозреваемый - 30-летний житель Липецка, ранее судимый за имущественные преступления, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, в январе этого года в городские отделы полиции поступило несколько заявлений от пожилых граждан о совершении в отношении них мошенничеств. Характер преступлений был идентичен: на стационарные или мобильные телефоны пенсионеров звонил неизвестный, представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал о том, что внук попал в дорожно-транспортное происшествие, по его вине пострадал человек.

Для решения вопроса о непривлечении родственника к ответственности  были необходимы деньги. Далее незнакомец сообщал, что через некоторое время подъедет сотрудник, который заберет наличность. После того, как мужчина забирал деньги, пенсионеры звонили своим внукам и понимали, что стали жертвами мошенничества.

Полицейские задержали подозреваемого в Ленинском районе Воронежа, где он арендовал комнату в хостеле.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания и пояснил, что в одном из мессенджеров увидел группу, где в описании говорилось о том, что можно быстро и легко заработать деньги. Ему присылали ссылки с адресами, где надо было забрать денежные средства, используя схему указанного мошенничества. Часть денежных средств он оставлял себе, а часть переводил на указанные заказчиком реквизиты банковского счета.

Липчанин также рассказал, что передвигался по городу исключительно на такси, чтобы не попасть под подозрение. Он около десяти раз приходил за деньгами к разным потерпевшим. Общий ущерб составил около трех миллионов рублей.

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Отделом по расследованию преступлений на территории Левобережного района СУ УМВД России по городу Воронежу возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Фото - мвд.рф
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#мошенничество
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Комментарии (2)

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ква

6 минут назад
По одному свидетельству на право собственности через МФЦ присвоили один адрес на два жилых дома,вот и думай откуда у мошенников персональные данные.
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Попов Ю.

41 минуту назад
а теперь додумайте откуда у мошенников персональные данные
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