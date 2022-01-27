Доброе утро, Липецк!

Наступил четверг, 27 января. Сегодня в Липецке будут раздавать хлеб в память о снятии блокады Ленинграда. Липчан просят анонимно оценить работу школ. В четверг кончается дедлайн для «управляшек» по уборке снега. Срок действия старых транспортных карт могут продлить до 1 июня. Всех делающих приглашают на сказочный мастер-класс. В кино выходят четыре новинки проката.

Саундтрек дня



Начнем четверг под спокойные мелодии и проведем этот день в гармонии с собой.







Погода



В Липецке облачно с прояснениями, днем без существенных осадков, от -9 до -11 градусов. Ветер южный, 4-9 м/с.



День 26 января стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 33 градуса мороза.



Транспорт



Срок действия старых транспортных карт могут продлить до 1 июня. Документ готовят в профильном региональном ведомстве. Дело в том, что липчане не успеют «прокатать» деньги со старых транспортных карт до 15 февраля. Такой срок был назначен первоначально. Пока со старых карт использовали меньше половины средств.



Напиток дня



Необычный кофе придаст особый вкус этому дню.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@katya.aksentyeva)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



День в нашей истории



Воловский и Тербунский районы Курской области (ныне районы Липецкой области) были освобождены от немецкой оккупации в период Великой Отечественной войны 27 января 1943 года в ходе Воронежско-Касторненской операции. К проведению операции привлекались 13-я армия Брянского фронта, 38-я, 40-я и 60-я армии Воронежского фронта (всего 297,8 тысяч человек, 6633 орудий и минометов, 485 танков), а также авиация 15-й и 2-й воздушных армий (более 500 самолетов).



Территория Воловского и Тербунского районов современной Липецкой области в годы Великой Отечественной войны дважды подвергалась оккупации фашистских войск: в ноябре-декабре 1941 года и с июля 1942 года по январь 1943 года. Последствия оккупации были поистине трагическими: разрушенное хозяйство, уничтоженные школы и библиотеки, сожженные дома, убитые и угнанные в Германию мирные жители.



Из всех районов Липецкой области, бывших в оккупации, Тербунский понес наибольшие материальные потери. Эта местность стала одним из последних рубежей отступления, на котором развернулись затяжные оборонительные бои, а затем началось наступление наших войск.



Не болей



В четверг, 27 января, в Липецке будут работать 10 мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. Прививку делают бесплатно.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)



Большая уборка



В четверг кончается дедлайн для «управляшек». Мэр Липецка рекомендовала им до 27 января почистить дворы и внутренние проезды от снега. Час X наступил. Состояние своего двора можете описать в комментариях.



В честь непокоренного города



Липецкие учреждения культуры подготовили тематические мероприятия, посвященные 27 января 1944 года - дню снятия блокады Ленинграда. Сегодня в ДК «Матыра» расскажут, как сражался и трудился блокадный город во имя победы над врагом. В программе примут участие творческие коллективы: вокальный ансамбль «Рапсодия», детская вокальная студия «Ассорти», студия эстрадного пения «Радуга».



Дом культуры «Сокол» в 15:00 приглашает всех желающих на онлайн-викторину «Блокадный хлеб». Также зрителям покажут фильм «Блокадный Ленинград». Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» состоится в Доме культуры «Рудничный». Здесь в течение дня в фойе будут раздавать хлеб. Липчане смогут сделать памятные снимки в специальной фотозоне.



Городской Дворец культуры подготовил для липчан творческую экскурсию «Великой победе. Великому городу. Тебе, Ленинград, посвящается!» Так, студенты Липецкого колледжа искусств им. Игумнова встретятся с участниками клуба «Ветеран - позитив плюс». На мероприятии прозвучат рассказы о ленинградцах, воспоминания очевидцев и военные песни.







Мнение о работе школ



Липчан приглашают принять участие в опросе



Работа МФЦ



С 27 января меняют режим работы отделения МФЦ. Они будут принимать липчан по предварительной записи по телефону или через сайт. Без записи в офис можно будет посетить только по трем вопросам: оформление транспортных карт, регистрация на портале Госуслуг, регистрация недвижимости. Также не надо записываться, если вопрос очень срочный.



Омикрон наступает



Чем этот штамм отличается от своих предшественников — ответы в галерее поста.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)



Сказочный мастер-класс



Научная библиотека на Кузнечной,2 приглашает всех желающих на мастер-класс по скрапбукингу «Алиса в Стране чудес» (16+). Участники занятия смогут не только окунуться в сказочный мир героев Льюиса Кэрролла, но и смастерить оригинальную открытку. Количество мест ограничено. Подробности и запись по телефону 27-06-75.



Премьеры недели



Сегодня афишу городских кинотеатров пополнят четыре картины. Расскажем о трех из них.



«Вальдо» (16+). Частный детектив, расследуя убийство супруги эксцентричной звезды, обращается за помощью к бывшему полицейскому Чарли Вальдо, который после громкого скандала ушёл со службы и поселился в лесу.





«Я — Златан» (16+). Байопик про становление легенды мирового футбола Златана Ибрагимовича. Он вырос в одном из самых криминальных районов и с самых низов попал на вершину мирового футбола. Благодаря упорству, удаче и прирождённому таланту ему удалось завладеть сердцами миллионов. Его имя скандирует толпа, и при виде него ликуют стадионы. Имя легенды — Златан Ибрагимович, и это его история.





«Агент 117: Из Африки с любовью» (18+). Судьба заносит легендарного Агента 117 в Африку, где горячее пустыни только женщины. Вооружённый неиссякаемой уверенностью в себе и убийственной харизмой, он может справиться со всеми врагами, кроме самого себя.





Начнем четверг под спокойные мелодии и проведем этот день в гармонии с собой.В Липецке облачно с прояснениями, днем без существенных осадков, от -9 до -11 градусов. Ветер южный, 4-9 м/с.День 26 января стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 33 градуса мороза.Срок действия старых транспортных карт могут продлить до 1 июня. Документ готовят в профильном региональном ведомстве. Дело в том, что липчане не успеют «прокатать» деньги со старых транспортных карт до 15 февраля. Такой срок был назначен первоначально. Пока со старых карт использовали меньше половины средств.Необычный кофе придаст особый вкус этому дню.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Воловский и Тербунский районы Курской области (ныне районы Липецкой области) были освобождены от немецкой оккупации в период Великой Отечественной войны 27 января 1943 года в ходе Воронежско-Касторненской операции. К проведению операции привлекались 13-я армия Брянского фронта, 38-я, 40-я и 60-я армии Воронежского фронта (всего 297,8 тысяч человек, 6633 орудий и минометов, 485 танков), а также авиация 15-й и 2-й воздушных армий (более 500 самолетов).Территория Воловского и Тербунского районов современной Липецкой области в годы Великой Отечественной войны дважды подвергалась оккупации фашистских войск: в ноябре-декабре 1941 года и с июля 1942 года по январь 1943 года. Последствия оккупации были поистине трагическими: разрушенное хозяйство, уничтоженные школы и библиотеки, сожженные дома, убитые и угнанные в Германию мирные жители.Из всех районов Липецкой области, бывших в оккупации, Тербунский понес наибольшие материальные потери. Эта местность стала одним из последних рубежей отступления, на котором развернулись затяжные оборонительные бои, а затем началось наступление наших войск.В четверг, 27 января, в Липецке будут работать 10 мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. Прививку делают бесплатно.В четверг кончается дедлайн для «управляшек». Мэр Липецка рекомендовала им до 27 января почистить дворы и внутренние проезды от снега. Час X наступил. Состояние своего двора можете описать в комментариях.Липецкие учреждения культуры подготовили тематические мероприятия, посвященные 27 января 1944 года - дню снятия блокады Ленинграда. Сегодня в ДК «Матыра» расскажут, как сражался и трудился блокадный город во имя победы над врагом. В программе примут участие творческие коллективы: вокальный ансамбль «Рапсодия», детская вокальная студия «Ассорти», студия эстрадного пения «Радуга».Дом культуры «Сокол» в 15:00 приглашает всех желающих на онлайн-викторину «Блокадный хлеб». Также зрителям покажут фильм «Блокадный Ленинград». Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» состоится в Доме культуры «Рудничный». Здесь в течение дня в фойе будут раздавать хлеб. Липчане смогут сделать памятные снимки в специальной фотозоне.Городской Дворец культуры подготовил для липчан творческую экскурсию «Великой победе. Великому городу. Тебе, Ленинград, посвящается!» Так, студенты Липецкого колледжа искусств им. Игумнова встретятся с участниками клуба «Ветеран - позитив плюс». На мероприятии прозвучат рассказы о ленинградцах, воспоминания очевидцев и военные песни.Липчан приглашают принять участие в опросе «Отношение родителей к работе школы» . Среди тем — коммуникация с учителями, качество питания детей и другие аспекты образовательного процесса. Анкетирование анонимное.С 27 января меняют режим работы отделения МФЦ. Они будут принимать липчан по предварительной записи по телефону или через сайт. Без записи в офис можно будет посетить только по трем вопросам: оформление транспортных карт, регистрация на портале Госуслуг, регистрация недвижимости. Также не надо записываться, если вопрос очень срочный.Чем этот штамм отличается от своих предшественников — ответы в галерее поста.Научная библиотека на Кузнечной,2 приглашает всех желающих на мастер-класс по скрапбукингу «Алиса в Стране чудес» (16+). Участники занятия смогут не только окунуться в сказочный мир героев Льюиса Кэрролла, но и смастерить оригинальную открытку. Количество мест ограничено. Подробности и запись по телефону 27-06-75.Сегодня афишу городских кинотеатров пополнят четыре картины. Расскажем о трех из них.«Вальдо» (16+). Частный детектив, расследуя убийство супруги эксцентричной звезды, обращается за помощью к бывшему полицейскому Чарли Вальдо, который после громкого скандала ушёл со службы и поселился в лесу.«Я — Златан» (16+). Байопик про становление легенды мирового футбола Златана Ибрагимовича. Он вырос в одном из самых криминальных районов и с самых низов попал на вершину мирового футбола. Благодаря упорству, удаче и прирождённому таланту ему удалось завладеть сердцами миллионов. Его имя скандирует толпа, и при виде него ликуют стадионы. Имя легенды — Златан Ибрагимович, и это его история.«Агент 117: Из Африки с любовью» (18+). Судьба заносит легендарного Агента 117 в Африку, где горячее пустыни только женщины. Вооружённый неиссякаемой уверенностью в себе и убийственной харизмой, он может справиться со всеми врагами, кроме самого себя.