Происшествия

сегодня, 12:00

Подсобник покурил почти на 300`000 рублей

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#курение #пожар
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Подсобник покурил почти на 300`000 рублей

Брошенный окурок стал причиной пожара.

Судебный участок №1 Елецкого района рассмотрел уголовное дело подсобного рабочего ООО «Тепличный комбинат Елецкие овощи» по обвинению в «Уничтожении или повреждение имущества по неосторожности» (ст.168 УК РФ). Небрежно брошенный рабочим окурок стал причиной пожара.

Как указано в материалах суда, днем 6 мая 2021 года рабочий курил возле площадки, где складируют деревянные поддоны. Докурив, мужчина плохо затушил сигарету и бросил окурок на кучу поддонов. В начавшемся пожаре сгорели1 509 деревянных поддонов. Также огонь повредил почти 250 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Предприятие понесло ущерб, оцененный в 296 891 рубль. Виновника пожара нашли по записям камер слежения. 

В суде представитель комбината ходатайствовал о прекращении производства по делу. Еще до приговора рабочий полностью возместил ущерб: у организации к сотруднику претензий больше нет.

Суд прекратил дело по примирению сторон.
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#курение #пожар
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Комментарии (3)

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С Дачного

20 минут назад
Никотин - яд. Ни одного положительного эфекта от курения нет! Зато легально. Травись на здоровье! А за натуральный продукт посадят.
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вопрос

37 минут назад
откуда у подсобника такие деньжищи и зачем он тогда устроился туда?
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Да уж

сегодня, 12:13
Хорошо, когда есть камеры наблюдения, есть на кого стрелки перевести. А почему не было специально отведённого места для курения?
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