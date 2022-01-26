Подсобник покурил почти на 300`000 рублей

Брошенный окурок стал причиной пожара.

Судебный участок №1 Елецкого района рассмотрел уголовное дело подсобного рабочего ООО «Тепличный комбинат Елецкие овощи» по обвинению в «Уничтожении или повреждение имущества по неосторожности» (ст.168 УК РФ). Небрежно брошенный рабочим окурок стал причиной пожара.



Как указано в материалах суда, днем 6 мая 2021 года рабочий курил возле площадки, где складируют деревянные поддоны. Докурив, мужчина плохо затушил сигарету и бросил окурок на кучу поддонов. В начавшемся пожаре сгорели1 509 деревянных поддонов. Также огонь повредил почти 250 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Предприятие понесло ущерб, оцененный в 296 891 рубль. Виновника пожара нашли по записям камер слежения.



В суде представитель комбината ходатайствовал о прекращении производства по делу. Еще до приговора рабочий полностью возместил ущерб: у организации к сотруднику претензий больше нет.



Суд прекратил дело по примирению сторон.