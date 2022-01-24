Спорт

сегодня, 15:31

Липецкая студентка стала чемпионом мира по бобслею

5 496
#ЛГПУ #бобслей
2

Турнир проходил в австрийском Инсбруке.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, студентка четвёртого курса института физической культуры и спорта ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского Анастасия Курышева стала чемпионкой мира по бобслею.

Турнир проходил в австрийском Инсбруке. Липчанка представляла Россию в паре со спортсменкой из Красноярского края Любовью Черных.

В соревнованиях двоек российские девушки стали лучшими с результатом 1 минута 47,34 секунды.

5 496
#ЛГПУ #бобслей
2

Комментарии (5)

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Ваш тренер

21 минуту назад
Сколько же идиотов липчанинов в комментах!!!Девочка умница...успехов в спорте!!!И может хоть одна олимпийская медаль будет в этом райцентре!!!
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Любопытный липчанин

51 минуту назад
А что в Липецке есть бобслей? Может еще и керлинг есть?
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Скоро

54 минуты назад
Станет спортсменом по мужлею.
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Алсу

59 минут назад
Почему чемпионом, а не чемпионкой?
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катание на санках с горки

сегодня, 15:42
Это где садятся на санки и едут с горки вниз ? Офигеть какой спорт
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