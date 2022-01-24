Спорт
сегодня, 15:31
Липецкая студентка стала чемпионом мира по бобслею
Турнир проходил в австрийском Инсбруке.
Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, студентка четвёртого курса института физической культуры и спорта ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского Анастасия Курышева стала чемпионкой мира по бобслею.
Турнир проходил в австрийском Инсбруке. Липчанка представляла Россию в паре со спортсменкой из Красноярского края Любовью Черных.
В соревнованиях двоек российские девушки стали лучшими с результатом 1 минута 47,34 секунды.
Турнир проходил в австрийском Инсбруке. Липчанка представляла Россию в паре со спортсменкой из Красноярского края Любовью Черных.
В соревнованиях двоек российские девушки стали лучшими с результатом 1 минута 47,34 секунды.
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