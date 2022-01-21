24-летняя жительница Лебедяни обманом получила кредит

Подозреваемая в мошенничестве предоставила ложные сведения о месте работы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 24-летнюю жительницу Лебедяни подозревают в мошенничестве - она получила кредит по подложным данным.



В отдел полиции обратился представитель микрофинансовой организации. Сотрудник сообщил, что жительница Лебедяни взяла кредит и не оплачивает его. Сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей. Участковый задержал подозреваемую.



Как пояснила задержанная, она через личный кабинет на сайте микрофинансовой организации предоставила ложные сведения о месте работы. После одобрения заявки деньги поступили на банковскую карту девушки. Деньги она потратила, а выполнять обязательства перед микрофинансовой организацией не собиралась.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».