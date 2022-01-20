В 2021 году на территории Липецкой области снизилось количество пожаров

20 января Липецкой области подвели итоги работы территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2021 году. Оказалось, что в области на треть снизилось количество пожаров и на четверть получивших в них травмы.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Липецкой области, для подведения итогов работы системы в регион приехал заместитель министра МЧС России Илья Денисов.



Докладывая о результатах работы, начальник Главного управления МЧС Василий Разумнов рассказал, что в прошлом году, крупных чрезвычайных ситуаций и пожаров с массовой гибелью людей на территории области не произошло.



В сравнении с 2020 годом количество пожаров уменьшилось на 37,6 % (с 7237 до 4512), количество погибших уменьшилось на 12,7% (с 86 до 75), число травмированных уменьшилось на 24,3 % (с 123 до 93).



- Это результат комплекса различных мероприятий, в том числе организационно технических, - рассказал Василий Разумнов.



Например, при содействии администрации области открыты дополнительно четыре отдельных пожарно-спасательных поста противопожарной службы субъекта, а также создана новая федеральная пожарно-спасательная часть № 5.



При подготовке к пожароопасному периоду проведены крупномасштабные командно-штабные учения, в которых было задействовано 200 человек личного состава, свыше 30 единиц техники, три беспилотных летательных аппарата и два воздушных судна.



На основании модели прохождения пожароопасных периодов на территории Липецкой области за последние пять лет для органов местного самоуправления разработаны рекомендации, направленные на минимизацию рисков, обусловленных природными пожарами и гибели в них людей.



Была усилена работа межведомственных патрульных групп и профилактическая работа. Для профилактики пожаров и гибели в них детей было проведено 11812 рейдовых обходов мест проживания детей, общий охват составил 22838 человек (7959 родителей, опекунов и 14879 детей).



Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.



