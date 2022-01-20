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Группа НЛМК разработала прокат с антибактериальным покрытием
Группа НЛМК, международная металлургическая компания, разработала новый продукт — прокат с антибактериальным покрытием. Оно защищает поверхность металла от опасных микроорганизмов и может успешно использоваться в отделке медицинских помещений и других объектов, к которым предъявляются высокие требования по чистоте и безопасности.
Антимикробные свойства проката НЛМК подтверждены на всех этапах разработки и промышленного опробования технологии. Они соответствуют стандартам ГОСТ и успешно прошли экспертизу Федерального медико-биологического агентства Минздрава РФ.
Вывод продукта на рынок запланирован на начало 2022 года.