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Группа НЛМК разработала прокат с антибактериальным покрытием

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#прокат

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, разработала новый продукт — прокат с антибактериальным покрытием. Оно защищает поверхность металла от опасных микроорганизмов и может успешно использоваться в отделке медицинских помещений и других объектов, к которым предъявляются высокие требования по чистоте и безопасности.

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Основа покрытия проката — соединения ионов меди и серебра, которые разрушают клеточную мембрану бактерий и грибков при соприкосновении. Это позволяет на 100% снизить присутствие бактерий на поверхности проката. Ионы вводятся непосредственно в лакокрасочный материал. Это делает продукт более устойчивым к механическому воздействию и позволяет сохранить антибактериальный эффект на десятилетия.

Антимикробные свойства проката НЛМК подтверждены на всех этапах разработки и промышленного опробования технологии. Они соответствуют стандартам ГОСТ и успешно прошли экспертизу Федерального медико-биологического агентства Минздрава РФ.  
Вывод продукта на рынок запланирован на начало 2022 года. 

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#прокат

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