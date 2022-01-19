Происшествия

45 минут назад

Школьный автобус с детьми попал в аварию на улице Студеновской

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#авария #ДТП
Школьный автобус с детьми попал в аварию на улице Студеновской

На место аварии прибыли три бригады скорой помощи.

Утром 19 января в Липецке на улице Студеновской столкнулись школьный автобус «ПАЗ» и легковой автомобиль «Дэу». В автобусе находились семеро детей.   

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- 62-летний водитель «Дэу» поворачивал направо, в этом момент в легковой автомобиль врезался «ПАЗ» под управлением 60-летнего мужчины, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

На место столкновения прибыли три бригады скорой помощи. Врачи осмотрели всех детей, травм никто из них не получил.

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Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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АВТОБУС

5 минут назад
На этих автобусах работают только пенсионеры, потому как за 10р там нормальные работать не будут !!!
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Вася

15 минут назад
Ну да, в принципе на 2 фотографии номер деу не видно))))
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Липчанин

15 минут назад
Правильно, работают люди до гробовой доски теперь. Пенсия, как и зп очень малы
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