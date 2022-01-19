Школьный автобус с детьми попал в аварию на улице Студеновской

На место аварии прибыли три бригады скорой помощи.

Утром 19 января в Липецке на улице Студеновской столкнулись школьный автобус «ПАЗ» и легковой автомобиль «Дэу». В автобусе находились семеро детей.- 62-летний водитель «Дэу» поворачивал направо, в этом момент в легковой автомобиль врезался «ПАЗ» под управлением 60-летнего мужчины, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.На место столкновения прибыли три бригады скорой помощи. Врачи осмотрели всех детей, травм никто из них не получил.