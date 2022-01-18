В России принят закон о пожизненном заключении педофилов

Педофилам-рецидивистам, а также тем, кто виновен в сексуальном насилии над двумя и более детьми или совершил его с особой жестокостью, будет грозить пожизненное лишение свободы.





"Наказание будет грозить тем, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей", - написал в своем



"Работа будет продолжена. Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать своё положение для таких преступлений", - заявил Володин.



Также председатель Госдумы рассказал, что обсуждается введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом: проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних. Помимо этого, предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой.



Отмечается, что эти инициативы будут рассмотрены на Совете Госдумы 7 февраля 2022 года.



Ранее Володин заявлял, что максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество.



"Пожизненный срок — справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье. Надеемся, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред", — подчеркивал он.



Поправки вносятся в статьи 131 («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).



В соответствии с ними пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности. По действующему законодательству максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения преступления ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет.

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в УК РФ в части усиления ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, - говорится на сайте Государственной думы "Наказание будет грозить тем, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей", - написал в своем Телеграм-канале депутат Вячеслав Володин, отмечая, что люди писали о данном законопроекте, обращались, чтобы он был принят как можно скорее, и поблагодарил их за поддержку."Работа будет продолжена. Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать своё положение для таких преступлений", - заявил Володин.Также председатель Госдумы рассказал, что обсуждается введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом: проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних. Помимо этого, предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой.Отмечается, что эти инициативы будут рассмотрены на Совете Госдумы 7 февраля 2022 года.Ранее Володин заявлял, что максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество."Пожизненный срок — справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье. Надеемся, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред", — подчеркивал он.Поправки вносятся в статьи 131 («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).В соответствии с ними пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности. По действующему законодательству максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения преступления ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет.