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50 минут назад

В России принят закон о пожизненном заключении педофилов

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#педофилы #наказание

Педофилам-рецидивистам, а также тем, кто виновен в сексуальном насилии над двумя и более детьми или совершил его с особой жестокостью, будет грозить пожизненное лишение свободы.

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в УК РФ в части усиления ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, - говорится на сайте Государственной думы.

"Наказание будет грозить тем, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей", - написал в своем Телеграм-канале депутат Вячеслав Володин, отмечая, что люди писали о данном законопроекте, обращались, чтобы он был принят как можно скорее, и поблагодарил их за поддержку.

"Работа будет продолжена. Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать своё положение для таких преступлений", - заявил Володин.

Также председатель Госдумы рассказал, что обсуждается введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом: проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних. Помимо этого, предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой.

Отмечается, что эти инициативы будут рассмотрены на Совете Госдумы 7 февраля 2022 года.

Ранее Володин заявлял, что максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество.

"Пожизненный срок — справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье. Надеемся, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред", — подчеркивал он.

Поправки вносятся в статьи 131 («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

В соответствии с ними пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности. По действующему законодательству максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения преступления ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет.
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#педофилы #наказание

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