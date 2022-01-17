В Липецкой области ночью и днем до -6

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будут определять циклоны с Атлантики, ожидается снег различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят: 18 и 19 января – 3-8 градусов мороза, что на 2-8 градусов выше нормы, 20 января – 12-13 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 января в Липецкой области облачно, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем небольшой снег, местами гололедица. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью и днем составит от -1 до -6 градусов.



В Липецке облачно, ночью умеренный снег, днем небольшой снег. Температура ночью составит от -2 до -4 градусов, днем будет от -1 до -3 градусов.



День 18 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 35 градусов мороза.



