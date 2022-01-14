Депутатов в горсовете Ельца может стать меньше

В Ельце собираются отказаться от выборов депутатов по партийным спискам.

За депутатов нового состава городского Совета ельчане проголосуют в сентябре этого года. И скорее всего выбирать они будут только депутатов-одномандатников, от голосования по партийным спискам город собирается отказаться.



Сейчас в Ельце проходят публичные слушания по изменениям Устава города. Поправки касаются количества депутатов горсовета и способов их избрания.



Действующий созыв елецкого горсовета выбрали по смешанной избирательной системе: 13 депутатов — по партийным спискам и 12 — по одномандатным округам. Причем в начале своей работы, в 2018 году, депутаты уже одобряли поправки в Устав города. Тогда число депутатов увеличилось с 25 до 30-ти. Предполагалось, что 10 из них будут избираться по партийным спискам, а 20 по одномандатных округам.



Руководствуясь этими поправками, партии и начали готовиться к предстоящим выборам в Елецкий горсовет. Однако их ждал сюрприз. В конце 2021 года на сессии горсовета депутаты назначили публичные слушания, чтобы снова изменить Устав.



Предлагается муниципальные выборы депутатов горсовета Ельца проводить по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандатным избирательным округам. А количество депутатов сократить с 30 до 25 человек.



То есть никаких партийных списков, выбирать будут только одномандатников. Подобным образом выбрали и депутатов горсовета Липецка.



— Это общая тенденция. Контролировать кандидатов по партийным спискам у административных структур меньше возможностей, чем контролировать кандидатов по одномандатным округам. Потому что там решение принимает партия. И повлиять на это решение нельзя. Я думаю, что это местная инициатива, направленная на борьбу с неугодными кандидатами от политических партий, которые задают неудобные вопросы, — прокомментировал GOROD48 инициативу по внесению поправок в Устав Ельца политолог Владимир Козомазов.



Публичные слушания по изменениям в Устав Ельца назначены на 21 января.