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В Воронеже поймали кравшего технику из машин вора
Автомобильный воришка награбил технику из машин на 70 тысяч рублей.
В декабре 2021 года и январе 2022 года в полицию Воронежа поступило несколько сообщений от автовладельцев о хищении имущества из принадлежащих им машин, - сообщает сайт УМВД по Воронежской области.
Полиция установила, что преступления были совершены днем и вечером на территории Коминтерновского, Ленинского районов, а также Северного микрорайона Воронежа. Неизвестный путем разбития пассажирского стекла проникал в салоны автомобилей, - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что предметами преступного посягательства становились технические средства. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 70 тысяч рублей.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих территориях. Полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого участника противоправных деяний. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 30-летний воронежец. Оперативники задержали подозреваемого по месту проживания и доставили в отдел полиции. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что похищенные технические средства сдавал в ломбард. Вырученные деньги он тратил на личные цели, - говорится в сообщении ГУ МВД по региону.
Также была установлена причастность подозреваемого к совершению семи фактов хищений имущества из автомобилей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела о краже по 2 статье 158 УК РФ.
Подозреваемый взят под стражу.
Полиция установила, что преступления были совершены днем и вечером на территории Коминтерновского, Ленинского районов, а также Северного микрорайона Воронежа. Неизвестный путем разбития пассажирского стекла проникал в салоны автомобилей, - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что предметами преступного посягательства становились технические средства. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 70 тысяч рублей.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих территориях. Полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого участника противоправных деяний. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 30-летний воронежец. Оперативники задержали подозреваемого по месту проживания и доставили в отдел полиции. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что похищенные технические средства сдавал в ломбард. Вырученные деньги он тратил на личные цели, - говорится в сообщении ГУ МВД по региону.
Также была установлена причастность подозреваемого к совершению семи фактов хищений имущества из автомобилей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела о краже по 2 статье 158 УК РФ.
Подозреваемый взят под стражу.