В «Металлург» вернулся один из героев прошлого «золотого» сезона

Владлен Бабаев постарается помочь липчанам выбраться из подвала турнирной таблицы.

В липецкий «Металлург» вернулся Владлен Бабаев, один из лидеров команды прошлого сезона, в котором «красно-чёрные» завоевали путёвку в ФНЛ.

Контракт с 25-летним атакующим полузащитником заключён до конца сезона, а его дальнейшее будущее зависит от того, сумеет ли «Металлург» сохранить прописку в «Лучшей лиге мира».

В прошлом «золотом» сезона Бабаев провёл за «Металлург» 27 матчей, в которых забил 12 голов и стал вторым бомбардиром команды вслед за Александром Кутьиным (15).







Бабаев и Кутьин - ударная связка липчан в прошлом сезоне





Летом Бабаев искал себе команду посильнее и в итоге оказался в тольяттинском «Акроне», за который провёл 16 игр в ФНЛ и забил 3 гола. Любопытно, что один из своих мячей Бабаев забил именно… в ворота «Металлурга» в матче 3-го тура в Химках. Принеся тольяттинской команде ничью – 2:2.

Осенью Владлен получил травму, долго восстанавливался и новый тренер волжан испанец Роамон Трибульетч в итоге не увидел его в команде. Перед Новым Годом «Акрон» и Бабаев расстались по обоюдному согласию.







Один из голов Бабаева за "Металлург" в прошлом сезоне - в ворота раменского "Сатурна".

14 января «Металлург» отправляется на сбор в Турцию. Кроме Бабаева в команду ждут ещё одного потенциального новичка – на просмотр едет 25-летний Павел Долгов из питерского «Зенита-2».

В своё время этот футболист успел поиграть за махачкалинский «Анжи», красноярский «Енисей», томскую «Томь», белорусское «Торпедо» (Жодино), а в 2015 году при Андреа Виллаш-Боаше провёл 8 игр за основу родного «Зенита» (Санкт-Петербург). Всего в российской Премьер-Лиге сыграл 15 матчей, голов не забивал.

Любопытно, что главный тренер «Металлурга» Сергей Машнин положил глаз на форварда ещё год назад, когда в контрольной игре в Турции Долгов забил за дубль «зенитчиков» два гола в ворота нашей команды в контрольном матче, завершившемся победой липчан – 5:3. Липчане собирались пригласить форварда ещё накануне дебюта в ФНЛ, но не срослось. Долгов пробовал свои силы в возрождённом пермском «Амкаре» (ФНЛ-2), а затем вновь оказался в роли «великовозрастного» дублёра в «Зените-2», за который осенью забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.







Португалец Виллаш-Боаш выпускает Долгова в матче за основной "Зенит"



По словам главного тренера «Металлурга» Сергея Машнина, кроме Бабаева и Долгова других новичков в Турцию «сталевары» брать не планируют. При этом гендиректор Александр Зюзин согласился отправить на сбор не более 25 футболистов – именно столько сейчас числятся в заявке команды. Следовательно, двух уже имеющихся игроков отлучат от сбора.

Как утверждает главный липецкий футбольный Telegram-канал, под секвестр, скорее всего, попадут защитник Константин Титов и форвард Руслан Ахвледиани. Обоим в нынешнем году исполнится по 35 лет.







Один из лучших защитников десятилетий Константин Титов в Турцию не едет?



