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сегодня, 17:00
В США установлен мировой рекорд по числу новых случаев заболевания коронавирусом
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В США выявили как минимум 1,13 миллиона новых случаев COVID-19 за сутки.
Количество новых случаев заболевания коронавирусом в США превысило 1,13 миллиона, причем еще не все штаты сообщили о числе новых случаев - где-то еще продолжаются праздники, и данные не обновлялись, - передает Reuters. Это мировой рекорд по числу зараженных за сутки.
Также, согласно статистике агентства, число госпитализированных с COVID-19 пациентов достигло 132 646, побив рекорд января 2021 года с 132 051 пациентом.
"Признаков замедления распространения контагиозного омикрон-штамма не наблюдаются", — говорится в публикации.
Помимо этого, было зарегистрировано рекордное количество госпитализированных с коронавирусом — 135 500 человек.
Предыдущий мировой рекорд был установлен также в США — в начале января в стране выявили свыше 1 миллиона случаев за сутки, - сообщает РИА Новости.
Согласно данным университета Джона Хопкинса, в США число заболевших COVID-19 превысило 60 млн человек.
Также, согласно статистике агентства, число госпитализированных с COVID-19 пациентов достигло 132 646, побив рекорд января 2021 года с 132 051 пациентом.
"Признаков замедления распространения контагиозного омикрон-штамма не наблюдаются", — говорится в публикации.
Помимо этого, было зарегистрировано рекордное количество госпитализированных с коронавирусом — 135 500 человек.
Предыдущий мировой рекорд был установлен также в США — в начале января в стране выявили свыше 1 миллиона случаев за сутки, - сообщает РИА Новости.
Согласно данным университета Джона Хопкинса, в США число заболевших COVID-19 превысило 60 млн человек.
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