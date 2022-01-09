В Липецкой области до -5

10 января с запада на восток через регион будет перемещаться активный атмосферный фронт, ожидается снег различной интенсивности. 11 и 12 января ожидаются небольшие осадки. Среднесуточные температуры воздуха составят: 10 и 11 января – 4-5 градусов мороза, что на 4-5 градусов выше климатической нормы, 12 января – 13 градусов мороза, что на 3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 января в Липецкой области облачно, временами снег. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -3 до -8 градусов, днем она составит от 0 до -5 градусов.



В Липецке облачно, временами снег. Температура ночью составит от -4 до -6 градусов, днем будет от -1 до -3 градусов.



День 10 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году – 33 градуса мороза.

