Энергетики «Липецкэнерго» переведены в режим повышенной готовности в связи с погодными условиями

В связи с прогнозируемыми на территории Липецкой области неблагоприятными погодными условиями, сопровождающимися сильным снегом, метелью и ветром с порывами до 16 м/с в филиале ПАО «Россети Центр» - Липецкэнерго» с 12:00 04.01.2021 г. введен режим повышенной готовности (РПГ), предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

В филиале работает оперативный штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.



Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал.

К оперативному реагированию готовы 128 бригад в составе 429 человек и 212 единиц техники. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.



Также в распоряжении филиала находятся 42 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью более 3 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.



Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно)



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