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В «Белом колодце» под Воронежем появится глэмпинг
Необычный отель появится в мае 2022 года в спорткомплексе "Белый колодец". Об этом сообщил арендатор карьера Сергей Слабунов в аккаунте в Инстаграм. Об этом сообщает Московский Комсомолец. Название глэмпинг расшифровывается как «гламурный кэмпинг», то есть сочетание комфорта гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.
Рекреация на природе будет состоять из палаток шести видов с разным наполнением отдыхающих. На холмах построят палатки с балконами, непосредственно над водой возведут шатры с персональными кухонными зонами. Общими будут несколько зон барбекю, шесть санузлов и большой видовой шатер, в котором будут подавать завтраки. Отдохнуть в воронежском глэмпинге можно будет уже через несколько месяцев – открытие запланировано на май 2022. Стоимость одной ночи в модной палатке пока неизвестна, но ориентировочно – 3-4 тыс. рублей.
Максимальная вместимость палаточного отеля – 116 человек. Но организаторы рассчитывают на среднюю – 80 человек.
Из каждой палатки открывается особенный, уникальный обзор на природу. По словам Сергея Слабунова, возведение необычного отеля стартовало с небольшого гранта, который он выиграл под свой проект. Строительство глэмпинга не изменит работу спорткомплекса и не затронет трассы для гонок на мотобайках.
Рекреация на природе будет состоять из палаток шести видов с разным наполнением отдыхающих. На холмах построят палатки с балконами, непосредственно над водой возведут шатры с персональными кухонными зонами. Общими будут несколько зон барбекю, шесть санузлов и большой видовой шатер, в котором будут подавать завтраки. Отдохнуть в воронежском глэмпинге можно будет уже через несколько месяцев – открытие запланировано на май 2022. Стоимость одной ночи в модной палатке пока неизвестна, но ориентировочно – 3-4 тыс. рублей.
Максимальная вместимость палаточного отеля – 116 человек. Но организаторы рассчитывают на среднюю – 80 человек.
Из каждой палатки открывается особенный, уникальный обзор на природу. По словам Сергея Слабунова, возведение необычного отеля стартовало с небольшого гранта, который он выиграл под свой проект. Строительство глэмпинга не изменит работу спорткомплекса и не затронет трассы для гонок на мотобайках.