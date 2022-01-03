Спасатели проводят рейды в частном секторе

Информационно-разъяснительная работа не останавливается и в праздничные дни.

Спасатели Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области проводят серию рейдов в частном секторе, в том числе по местам жительства так называемых социально неадаптированных граждан.- Основное количество пожаров происходит в частном секторе, что не может не вызывать тревогу, - отмечают в пресс-службе УГПСС Липецкой области. - Зачастую их виновниками становятся граждане, ведущие асоциальный образ жизни, или представители так называемых, неблагополучных семей. Большинство из них злоупотребляют спиртными напитками, что приводит к повышению риска возникновения пожара в таких семьях. В связи с этим сотрудники управления проводят профилактические рейды с данной категорией граждан. Проведение профилактической работы с такой группой лиц имеет огромное значение для предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели людей при пожарах.В ходе рейдов специалисты проводят информационно-разъяснительную работу по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и напоминают о действиях в случае возникновения пожара, раздают памятки и листовки, где прописаны самые важные и нужные правила безопасности, номера телефонов спасения.