Общество

27 минут назад

Спасатели проводят рейды в частном секторе

261
#УГПСС
Спасатели проводят рейды в частном секторе

Информационно-разъяснительная работа не останавливается и в праздничные дни.

Спасатели Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области проводят серию рейдов в частном секторе, в том числе по местам жительства так называемых социально неадаптированных граждан.

- Основное количество пожаров происходит в частном секторе, что не может не вызывать тревогу, - отмечают в пресс-службе УГПСС Липецкой области. - Зачастую их виновниками становятся граждане, ведущие асоциальный образ жизни, или представители так называемых, неблагополучных семей. Большинство из них злоупотребляют спиртными напитками, что приводит к повышению риска возникновения пожара в таких семьях. В связи с этим сотрудники управления проводят профилактические рейды с данной категорией граждан. Проведение профилактической работы с такой группой лиц имеет огромное значение для предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели людей при пожарах.

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В ходе рейдов специалисты проводят информационно-разъяснительную работу по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и напоминают о действиях в случае возникновения пожара, раздают памятки и листовки, где прописаны самые важные и нужные правила безопасности, номера телефонов спасения.
261
#УГПСС

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