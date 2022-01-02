Общество
58 минут назад
Завтра на время выключат отопление в больнице
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ЛГЭК ремонтирует сети.
3 января с 10.00 до 13.00 будет прекращена подача отопления по адресу: улица Московская, 6а — это здание областной больницы.
4 января с 10.00 до 13.00 будет прекращена подача отопления по следующим адресам: улицы Ушинского и Франко, 12, переулки Челюскинцев, Больничный и Курако.
6 января с 10.00 до 13.00 будет прекращена подача отопления по адресу: улица Загородная, 9.
10 января с 10.00 до 13.00 будет прекращена подача отопления по адресу: улица 40 лет Октября, 39а.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.
4 января с 10.00 до 13.00 будет прекращена подача отопления по следующим адресам: улицы Ушинского и Франко, 12, переулки Челюскинцев, Больничный и Курако.
6 января с 10.00 до 13.00 будет прекращена подача отопления по адресу: улица Загородная, 9.
10 января с 10.00 до 13.00 будет прекращена подача отопления по адресу: улица 40 лет Октября, 39а.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.
1 606
Вячеслав