Завтра на время выключат отопление в больнице

ЛГЭК ремонтирует сети.

3 января с 10.00 до 13.00 будет прекращена подача отопления по адресу: улица Московская, 6а — это здание областной больницы.



4 января с 10.00 до 13.00 будет прекращена подача отопления по следующим адресам: улицы Ушинского и Франко, 12, переулки Челюскинцев, Больничный и Курако.



6 января с 10.00 до 13.00 будет прекращена подача отопления по адресу: улица Загородная, 9.



10 января с 10.00 до 13.00 будет прекращена подача отопления по адресу: улица 40 лет Октября, 39а.



Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.