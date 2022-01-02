Общество

58 минут назад

Завтра на время выключат отопление в больнице

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#отключение тепла
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Завтра на время выключат отопление в больнице

ЛГЭК ремонтирует сети.

3 января с 10.00 до 13.00 будет прекращена подача отопления по адресу: улица Московская, 6а — это здание областной больницы.

4 января с 10.00 до 13.00 будет прекращена подача отопления по следующим адресам: улицы Ушинского и Франко, 12, переулки Челюскинцев, Больничный и Курако.

6 января с 10.00 до 13.00 будет прекращена подача отопления по адресу: улица Загородная, 9.

10 января с 10.00 до 13.00 будет прекращена подача отопления по адресу: улица 40 лет Октября, 39а.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.
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#отключение тепла
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Комментарии (1)

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Вячеслав

36 минут назад
Интересно, а чем они летом занимались * отключениях? Только и читаешь то там отключат, то здесь! Пора за каждый лишний час отключения штрафовать, сразу будут продавливать и востанавливать вовремя!
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